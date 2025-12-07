在地竹子打造 左鎮教會八米耶誕樹點燈

左鎮教會的耶誕樹是用左鎮的竹打造，高近八米，七日晚間點亮。

（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕左鎮報導

左鎮教會耶聖誕樹七日晚間點燈，象徵耶誕系列活動開跑，教會今年攜手南台科大打造「聖誕之愛，光照左鎮」光影藝術裝置，用左鎮的竹打造高近八米的耶誕樹，另在耶誕樹旁打造七座不同的造型小屋，寓意愛人如己精神，期拓展到社區各角落。

在教會雷鼓隊的鼓聲中，左鎮教會的耶誕樹亮起來了，今年以「聖誕之愛，光照左鎮，共享平安」為主題，擴大舉辦系列慶祝活動，還特別邀請南台科技大學視覺傳達設計系師生合作，在教會廣場精心布置七座融合在地意象與聖經寓意的聖誕燈飾小屋，邀請社區居民走入教會，欣賞美麗的裝置藝術，共同感受節慶溫暖。

廣告 廣告

左鎮教會廣場有許多造型小屋。（記者張淑娟攝）

點燈吸引眾多居民共同參與，現場響起平安夜聲，接著又是聖誕詩歌合唱，充滿溫馨耶誕氛圍，當耶誕樹燈點亮，牧師鄭逸新表示，聖誕樹的燈光代表基督是世界的光。現場也朗讀起關於盼望的經文，同時也稱許聖誕樹上的星星就是一種盼望。接著牧師在聖誕樹下為大家祝福，同時響起《Jingle Bells》，處處歡樂。

耶誕樹的廣場有教會執事穆崑郎所構思的造型小屋藝術裝置，是由南台科大老師賴孟玲與黃添貴帶領三十多名視傳系學生共同執行布置，造型小屋分別為旅店、馬廄、帳幕、伯利恆之星、教堂、家庭之屋、社區等，寓意是帶給人們希望。

鄭逸新表示，此次耶誕系列活動，不僅是慶祝耶誕節，更期望能增強社區居民之間的情感聯繫與交流，點燈之後，教會將在廿七日首次盛大舉辦「聖誕市集」，現場設置聖誕主題攤位，販售手工製品、聖誕食品與裝飾品，活動還將邀請樂團及社區團體帶來精彩表演，並穿插抽獎，為大家增添濃厚的節日氣氛與歡樂，屆時歡迎各界在這個充滿愛的季節一同感受聖誕的溫暖與平安。