在地籃球隊 啟動培育人才

▲基隆在地籃球隊啟動了，透過校園教育，將大力培育基隆在地人才。（圖：教育處提供）

基隆市政府成立在地籃球隊計畫，10月正式成軍，重要任務之一，強化基隆校園籃球實力，並讓基層孩子看見未來職業運動的可能，「基隆校園回饋計畫」將由球員與教練團親自走入各校園，逐一為基隆重點籃球發展學校等量身打造發展計劃，實現在地球隊協助發展地方運動發展的目標。

教育處透過專業球隊資源開拓銜接路徑，期待能幫助提升基隆市學校及全民基層籃球競技實力。球隊於10月展開系列校園活動，造訪學校包括：明德國中、武崙國中、建德國中、德和國小、正濱國中、深澳國小、海洋大學等多所學校，球隊根據校園籃球發展程度，制定不同發展策略，例如：海大以賽代訓，銘傳國中、正濱國中或基隆商工等重點學校，則以拉高強度、深入技術分析，多元交叉訓練，至於社團及一般學生以球員示範專業技術等讓學生在輕鬆氛圍中感受專業籃球魅力。

基隆籃球隊總經理林冠綸表示，其中，較為特別的是，和基隆商工的合作訓練。球隊每週將派遣專業防護員、體能訓練師到校，協助球員進行治療、復健與體能訓練，陪伴球隊備戰HBL高中籃球聯賽。這項長期合作訓練，目的在提升基隆商工的競技水準，未來，期望該隊在高中聯賽成績能有更進一步的斬獲。

基隆教育處表示，目前，入校巡迴學生反映熱烈，各校校隊教練也表示，職業球員帶來的專業技術、球場態度與訓練強度，對學生影響深遠，不僅能看見不同層級的籃球視野，也讓學生更有動力投入訓練，期盼未來共同打造更多基隆出身的菁英球員。