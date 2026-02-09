在地經營51年! 高雄大統百貨五福店租約到期"228熄燈"

南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導

高雄的大統百貨五福店，在地經營51年，承載了許多六、七年級生的回憶，1995年發生嚴重大火後，百貨荒廢長達11年，直到2006年業者斥資上億元整建，改為低樓層複合型商場，進駐了美食、娛樂等多元店家，沒想到最近卻傳出，因為租約到期，2月28號將結束營業，消息一出，不少高雄人都覺得很可惜。

1995年一把無情大火，造成大統百貨五福店損失慘重。（圖／資料畫面）

三層樓高的大統百貨五福店，20年前轉型為複合型商場後，陸續進駐美食、娛樂等店家，但最近卻傳出熄燈消息。特賣會店員表示，我1月10號來上班的，老闆說這邊特賣會就是到過完年28號。講到大統百貨，只要是高雄人應該都不陌生，但是業者日前貼出公告，這棟五福店將在2月底劃下句點，正式結束長達51年的在地經營。

上千坪的方正土地，加上鄰近捷運、新堀江商圈，土地占盡地利之便，外界就推測，後續建物拆掉後，可能會轉賣土地。（圖／民視新聞）

臉書公告，因為租約到期，百貨將結束營運，未來會以更貼近城市需求的新定位，導入創新的服務。回顧這棟城市地標，1975年風光開幕，帶動五福商圈繁榮，其中頂樓的遊樂設施，更是六、七年級生無法忘記的回憶。民眾表示，我小時候也常來這邊逛啊，你只要提大統百貨，就知道它是高雄市一個很重要的地標，很有名，它以前最頂樓，也是小朋友在玩的遊樂場啊。只是1995年，發生嚴重大火，造成百貨損失慘重，後來荒廢長達11年，直到2006年，業者斥資數億元整建，保留一到三樓，改為低樓層複合式百貨，原以為重獲新生，仍敵不過市場變遷。民眾表示，還蠻感傷的，所以我剛有紀念了一下，就是陪伴兒時的記憶，那時候它還很大間，只是後來它後來火燒就變成這樣。業者表示，3月起，會依土地租賃合約，把建物夷為平地，但上千坪的方正土地，加上鄰近捷運、新堀江商圈，土地占盡地利之便，外界就推測，後續建物拆掉後，可能會轉賣土地。房仲祝遵評表示，之前周遭的土地成交行情，隔壁曾經有過234萬一坪的行情，本身大統百貨這塊基地，它更乘載了高雄市市民的回憶，如果單獨要賣的話，我相信價格會是再創前所未有的新高。不管後續土地如何運用，但可以確定的是，高雄的時代眼淚又多一筆，民眾只盼記憶中的美好回憶，能被妥善規劃。

