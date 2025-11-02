在地美食？台南40年名店驚爆「地上切肉」遭炎上 業者道歉了

許多美食因為好味道吸引不少忠實粉絲，不過有時一個衛生或食安疑慮，可能導致整間店的好名聲受損。台南國華街40年名店「老泰羊肉」近日遭踢爆，員工直接把砧板放在地板上切肉，「還好幾度把地上的肉撿起來」，影片曝光後引發熱議。對此，老泰羊肉公開道歉，強調在地上切肉並非常態，同時也展開檢討，「對於內部管理疏失，再次致上歉意！」

原PO昨（1）日在Threads發文表示，老泰羊肉是台南國華街上的羊肉名店，沒想到他經過時直擊驚人一幕，「居然在地上切肉，還好幾度把地上的肉撿起來」，讓原PO質疑有衛生疑慮。

廣告 廣告

對此，老泰羊肉公開道歉，「我是老泰羊肉負責人，對於此次事件，造成大眾衛生安全疑慮，深感抱歉！經了解，該名員工由於手部受傷，無法搬動重物（食材），因此就地處理食材，此事件並非常態，已針對食材處理流程做檢討，會再加強員工處理食材的嚴謹度，對於內部管理疏失，再次致上歉意！」

不過不少網友並不買單，紛紛回應，「負責人推給員工去擔喔？租這麼多個店面當客席，從來就沒看你們想改善料理空間，備料、洗碗、廚餘全都在騎樓和柏油路上，好意思喔」、「藉口一堆，整間店只剩該名員工跟負責人了」、「手受傷就要讓客人吃地板肉？」、「鬼才信，笑死人，等著每個月衛生局查驗吧你」；另外有在地人分享，今日台南市衛生局已派員到場稽查。

更多中時新聞網報導

職場霸凌適用職安法 最重罰300萬

艾瑪史東為《暴蜂尼亞》剃光頭

前進經典賽》iPitch、高壓氧俱備 明年初左營開訓