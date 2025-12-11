在地老字號薑母鴨，炭火慢熬溫體鴨肉，湯頭濃郁甘甜

以炭火慢熬鴨肉，湯頭濃郁甘甜，除了經典薑母鴨，還有酸菜白肉鍋物可選擇，菜單豐富，有招牌醬燒鴨肉飯、香蔥麵線、和野菇嫁鮮肉...等，飲品別忘了點杯招牌酸梅湯。

薑母鴨因為是用陶鍋烹煮，所以肉很快就變得軟嫩，而在用炭火加熱過程中，炭香也有進到湯裡跟食物裡。肉質口感Q彈軟嫩，裡外也都有炒過的香味，味道以肉的甜味為主，其次才是湯的風味。

湯頭喝進去除了有肉香和薑香外還有很獨特的香味，而薑的味道則是慢慢的變多，煮久後辣度減少、甜度增加。

紅蟳裡面有飽滿的蛋跟膏，蟹膏偏紮實，蟹肉微細嫩。

安格斯黑毛牛肉片 口感Q軟的油脂帶出更多的肉香和牛肉的鮮，咀嚼時會先以湯汁的味道當做開頭，後面則是滿滿的牛肉甜味。

伊比利黑豬肉片 第一口可以品嘗到肉的甜味和肉香，接著是脆中帶軟的口感，最後才是湯汁的味道。

野菇嫁鮮肉 一份有三顆，是看到牆壁上推薦的海報被吸引住的。 外Q內軟嫩，肉質很扎實，稍微帶一點點蔬菜脆口的層次，還有蔥的清香，加上肥厚脆甜的香菇，裡面有著滿滿肉和菇類的鮮甜。

香蔥麵線 有油蔥獨特的香味，鹹香而不膩口，還有鴨油的肉香和麵線的甜味，麵條烹煮的熟度也剛剛好，吃得到麵條的Q軟。

醬燒鴨肉飯 煸炒過的薑吃起來口感脆軟，味道有一點點的辛香味，咀嚼到後面時則是會有微微回甘的甜。鴨肉的皮則是QQ的，有煸炒後的肉香和甜味，裡面的肉質扎實有彈性，口感鮮嫩帶點微脆感，同時也吃得到鴨肉原本的鮮甜，裡外都有吸收到醬汁的香氣。

酸梅湯 味道甘甜酸香，尾韻則是淡淡的甜味回甘，這味道就是老街賣的那種古早風味，很順口，好好喝。

店家名稱：鼎味炭火薑母鴨員林總店

所在地址：彰化縣員林市育英路591號

營業時間：16:30-24:00

