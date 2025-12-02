在地職籃預算 附帶決議過關

市長謝國樑為成立在地職籃，打造運動城市政策爭取預算說明。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市成立在地職籃，將在一一五年一月開打，市府第一期預算三千萬元編列在教育處，議會反對，一一五年度改編二千五百萬元在產發處，議員憂心若企業認養不濟，球隊無法穩定經營，預算通過但附帶決議，參照運動部，盡速評估成立運動專責行政法人結合民間資源，確保政策長期穩定推動。

基隆市成立在地職籃，多數議員不反對，第一期預算三千萬元將在一一五年一月開打到六月，二日基隆市議會討論第二期改編產發處二千五百萬預算，議員擔心現在毫無成績，後續球隊要怎麼養活自己，未來若企業認養不濟，球隊無法穩定經營，活不下去，人才還是被他縣市買走。既然預算吃緊，不必急於編列，等明年追加預算再編；市長謝國樑說，明年追加預算審議接近六月，擔心銜接有空窗期斷鍊，保證兩年度預算不會混用。

廣告 廣告

新成立的基隆ＳＢＬ籃球隊，曾受邀到新加坡、馬來西亞出賽，七場贏六場，唯一輸掉一場是新秀上場，否則還是完勝，雖非官方成績，但也亮眼，出賽經費全由基隆兩家企業贊助。 專業球隊還「以賽代訓」，巡迴基隆國高中教學、專業指導及經驗分享。

市長謝國樑說，政府領銜帶頭在基隆成立職業賽事運動初衷，市政府不帶頭，現在各類賽事花費成長，政府不拋磚引玉，基隆在未來五到十年不容易有好的職籃出現，主要目地提升基隆城市形象，散播落實到基層。他提到，一年三千萬球隊花費遠遠不夠，三千五也不夠，補助遞減，球隊要設法自籌，不管贊助或掛名贊助，初步理解有些企業有興趣，確定後公布。

市議員陳冠羽建議，預算不夠，球隊要自籌，完全無法贊成，工作求職如果環境不穩定，如何安身立命，所以，要想長遠不應用年度預算，體育部掛牌後名下有三個行政法人，同時設置國家產業發展中心，訓練中心及科學中心，公部門同時結合產業民間資源，延攬產業人才，但不受公務體系綁架，基市應成立運動專責行政法人，與其每年給預算，不夠還要自籌，不如獨立，有營運、營收、盈餘，市府可以參與分配，再給預算，市府與議會皆可監督，否則現在一年一簽，試問用什麼心情訓練？他問，如果ＳＢＬ成績不好，難道解散嗎？孩子成績不好就退學嗎？建議列入附帶決議。