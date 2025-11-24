在地茶文化的延續與創新成果展 增進茶藝術與知識
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市社區大學開設茶心茶修課程已有15年，指導老師謝明素具備茶文化專業領域，透過社大終身學習平台傳授茶文化知識技能，嘉惠無數學子，今年獲嘉義市政府補助獎勵[社區大學優良特色課程~發展地方知識學]，執行成果豐碩，特選在今（24）日下午於餐廳辦理[在地茶文化的延續與創新成果展]。
從晨曦中的茶園景致，到午後飄來的茶煙香氣，茶不只是農作物，更是一種文化、一種態度，也是一份與土地深深連結的記憶。為了更深入理解這片土地所孕育的茶，謝老師帶著學員學習茶葉的分類、製程、品飲方式與沖泡技藝，了解「阿里山茶」背後的文化底蘊與工藝精神，希望把這份屬於在地的知識與技藝傳遞出去，讓年輕一代也能接觸、理解並愛上這片茶鄉的美好。學員們經過這段期間對茶葉知識、泡茶技巧、茶席美學與在地文化的學習，我們選擇用一場茶會，作為階段性學習的總結與展現。從選茶、備具、佈席到迎賓與主持，每一個細節，都是用心思考、實作練習的成果。在這場茶會中，不僅有阿里山茶的清香，更有我們對土地的情感、對文化的尊重，以及對茶藝精神的理解。茶會的主題、氛圍設計、茶點選擇，也都融入了在地元素，我們想讓來賓不只是喝茶，而是能「感受茶」、「聽見茶的故事」。
謝明素老師表示:以茶性的角度出發人性思考，在課程內容中認識、品茗不同的茶來學習其中的知識、樂趣以及「真善美」。置身於茶修的境界，淺悟茶禮，養心養靜，體會茶中最真切的茶思禪味。課程輔導學員通過泡茶師技能，包含了解茶產業、茶文化、泡茶儀態、茶道展演等專業訓練。透過泡茶、品茶的過程，鄰里之間能自然地坐下來聊天，分享生活點滴，也能彼此了解、建立信任。比起正式的會議或活動，茶會氣氛更輕鬆，能吸引不同年齡層的居民參與，促進世代間的交流與互動。在推動社區發展時，藉由茶會不僅能凝聚社區共識，更有助於發掘在地的意見與需求。從一杯茶開始，讓鄰里關係更緊密，讓社區更有溫度與活力。「以茶會友」不只是喝茶，更是一種連結人的方式，讓社區從「鄰居」變成「朋友」，共同打造更和諧、有人情味的生活環境。
圖：嘉義市社區大學開設茶心茶修課程已有15年，指導老師謝明素具備茶文化專業領域，透過社大終身學習平台傳授茶文化知識技能，嘉惠無數學子，今年獲嘉義市政府補助獎勵[社區大學優良特色課程~發展地方知識學]，執行成果豐碩，今日特辦理[在地茶文化的延續與創新成果展]。（記者吳瑞興翻攝）
