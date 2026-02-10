在地設計師繪製慶安宮媽祖看板 童子瑋：三代同祝基隆行大運 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

農曆新年將至，基隆市歷史悠久的慶安宮近日在基隆各地全新賀年看板，以「三代同堂」之姿向市民拜年，象徵傳承、守護與祝福齊聚。此次看板由慶安宮榮譽主委童永、主委童德裕，以及顧問、基隆市議會議長童子瑋三代同框呈現，向所有基隆鄉親送上新春祝賀，也展現地方信仰與世代情感的深厚連結。

「新的一年，祝大家神馬攏賀、隆馬舞春，平安順利、行大運。」童子瑋表示，農曆新年即將到來，藉由這面結合在地信仰與在地創作的賀年看板，向所有鄉親朋友拜年，也傳遞慶安宮對基隆這座城市的祝福。他盼望基隆鄉親新春快樂、闔家平安，期盼在媽祖的庇佑下，新的一年大家攜手同行。

本次賀年看板特別邀請在地設計工作室「港齋」創辦人、設計師兼畫家李沁操刀設計。李沁表示，本次作品以「慶賀新歲・馬年平安」為主題，整體以溫潤而喜氣的朱紅色系為主軸，呼應慶安宮內部雕飾風格，也營造出濃厚的新春年節氛圍，期盼為基隆市民帶來滿滿祝福與平安。

李沁指出，畫面核心描繪莊嚴的媽祖聖像，服裝紋飾細膩刻畫，並融入基隆特有的海風吹拂動態，象徵港都城市的精神與生命力，千里眼、順風耳兩位將軍守護在側，搭配祥龍、信眾供奉的花束等元素，寓意驅邪納福、風調雨順。

「新的一年仍會站在市民身邊！」童子瑋也感謝過去一年市民朋友的支持與陪伴，讓基隆在各個角落持續累積向前的力量。他強調，將持續為基隆努力、為市民發聲，讓這座城市在傳統與創新中穩健前行。

照片來源：慶安宮提供、翻攝自童子瑋臉書

