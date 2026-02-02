在地農特產變身花材 宜蘭縣府名師教學吸引上百人報名插花藝術課

宜蘭縣政府插花班每每開班就爆滿。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

為了迎接新春到來，宜蘭縣政府特別開辦了「馬福樂事迎新春」插花活動。這場活動邀請資深花藝老師王淑卿親自開班授課，不僅讓縣府員工舒緩公務壓力，更結合了在地農業特色，讓大家在動手做的過程中，感受農產豐收的喜悅

在地農產入花，老師義務熱忱 課程的一大亮點，是運用宜蘭在地農產做花材：頭城金棗象徵大吉大利，三星銀柳代表銀兩，加上太平山的竹子與紅菜頭，寓意節節高升與好彩頭。更令人感動的是，王淑卿老師全程義務教學，為了讓學員用到最新鮮的花材，她總是在凌晨五點就從台北出發前往採買，這份對花藝與學員的熱忱，讓每一盆作品都充滿了溫度。

廣告 廣告

主辦的宜蘭縣政府人事處處長溫婉慧表示，縣府年節插花課己經舉辦六年，前後超過兩千四佰多人次參與 這項備受好評的活動，每年選在母親節和春節前舉辦，活動共規劃 八個場次，每場次細分為六個梯次，每梯次約五 位同仁參與。

透過王淑卿老師的巧手引導，宜蘭在地農產搖身一變成為桌上最美的風景。這場結合農業推廣與人文關懷的盛會，不僅美化了環境，更療癒了人心。同仁們手捧著充滿祝福與創意的花藝作品，在滿室馨香中歡喜迎接新的一年，也為宜蘭的農曆春節增添了一抹溫馨色彩。