在地農產與社區風光魅力綻放 水林健走活動吸引鄉親共襄盛舉

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】民進黨雲林縣黨部與水林鄉尖山腳社區發展協會、蕃薯厝社區發展協會共同舉辦的「水林鄉秋季健走暨在地農產推廣活動」日前熱鬧登場，吸引大批在地民眾及旅外鄉親攜家帶眷參與。活動以健走結合農特產展示，帶領大家以最輕鬆、最貼近土地的方式重新認識尖山腳與蕃薯厝的自然景觀與人文風情，現場氣氛溫馨又熱鬧。

立法委員兼民進黨雲林縣黨部主委劉建國親自到場與存民互動。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

立法委員兼民進黨雲林縣黨部主委劉建國親自到場，他表示，尖山腳與蕃薯厝社區擁有深厚文化底蘊與豐富自然環境，是「有靈魂、很美麗的地方」。他開心地看到大小朋友手牽手健走、欣賞風景、享用在地美食，認為這樣的互動不僅能促進健康，也能增進社區情誼。他強調，舉辦健走的目的，就是希望民眾能從家裡走出來，透過腳步重新感受土地的美，深化對地方的認同。

劉建國感謝黨部團隊用心規劃，讓大家在健走途中親眼見證地方之美與發展成果。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

尖山腳社區發展協會理事長葉吳秋蘭向參與民眾表示感謝。他介紹，尖山腳擁有優質的自然環境與多項特色農產，包括手滷菜、阿嬤的粿、手工花生糖、烘焙點心、蛋捲、地瓜包，以及來自小城水域田區的蔬果、有機蔬菜與有機米，都是當地居民用心投入的成果。他呼籲鄉親多多支持在地產業，持續推動社區永續發展。

活動以健走結合農特產展示，帶領大家以最輕鬆、最貼近土地的方式重新認識尖山腳與蕃薯厝的自然景觀與人文風情。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

水林鄉民代表陳文正也表示，感謝雲林縣黨部選擇在尖山腳舉辦這場別具意義的活動。他指出，社區近年在蘇治芬前立委及劉建國立委的努力下，完成三期建設，提升整體生活環境。今日大量鄉親與旅外朋友回到社區參與健走，正是對地方建設最直接的肯定。他並感謝黨部團隊用心規劃，讓大家在健走途中親眼見證地方之美與發展成果。

鄉親與旅外朋友回到社區參與健走，正是對地方建設最直接的肯定。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

民進黨雲林縣黨部表示，未來將持續走進社區，以運動、觀光與農產推廣相結合的方式，帶動地方活力，讓更多人看見水林的魅力，並以健康步伐迎向更美好的生活。

