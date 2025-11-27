在地農產走進校園 小港高中味覺教育課帶學生品味土地與平等
高雄市政府農業局結合杉林社區與帕莎蒂娜國際餐飲集團，26日於小港高中舉辦第十七屆「味覺教育」課程，延續多年推動的「吃在地、識時蔬」理念，從產地食材、甜點創作到性別平權與食農教育，帶領學生透過味覺認識土地，也理解農業永續與飲食文化的多元價值。
↑圖說：杉林社區發展協會理事長陳國忠（左）帶領2位杉林在地小農葉智宏（中）與陳振雄（右）帶來清晨現摘的新鮮蔬果，示範「蔬果色彩學」。（圖片來源：高雄市農業局提供）
今年課程以「甜點的平等滋味—芭娜娜遇上舒芙蕾」為主題，由帕莎蒂娜法式西點行政主廚黃麗芳親自授課，運用杉林社區盛產的「烏龍香蕉」示範香蕉舒芙蕾製作，帶領34名學生從實作中探索天然食材風味，同時傳達「甜點不分性別、廚房人人平等」的教育精神。
↑圖說：帕莎蒂娜國際餐飲集團董事長許正吉(中)、高雄市立小港高中校長薛鈺勤(左4)肯定味覺教育課程帶領學生從土地認識飲食文化，也從安全用藥與有機觀念理解農業永續的重要性。（圖片來源：高雄市農業局提供）
杉林社區發展協會理事長陳國忠與在地小農葉智宏、陳振雄也帶著當日現採蔬果到場，展示社區四大特色農產——紅孩兒木瓜、白玉苦瓜、烏龍香蕉、珍珠芭樂，結合「蔬果色彩學」引導學生觸摸、觀察與品嚐，了解食材從產地到餐桌的旅程，深化對農村與土地價值的認識。帕莎蒂娜營運經理 Vincent 則教授西餐禮儀，讓學生從餐桌美學看見飲食文化的多元風貌。
↑圖說：帕莎蒂娜法式西點行政主廚黃麗芳運用杉林社區的「烏龍香蕉」製作鬆軟綿密的香蕉舒芙蕾。（圖片來源：高雄市農業局提供）
小港高中校長薛鈺勤表示，課程讓學生同時接觸西餐知識、在地農產與性別平權觀念，尤其在合作製作香蕉舒芙蕾的過程中，體會尊重與分工，是難得且具教育意義的學習經驗。
此次課程由杉林社區提供產地直送食材，展現農村與城市教育合作的新模式。帕莎蒂娜董事長許正吉更將課程使用的所有農產全數捐贈校方作為營養午餐食材，以行動支持小農與學生健康飲食。
↑圖說：小港高中學生透過實作探索天然食材原味，從土地認識飲食文化。（圖片來源：高雄市農業局提供）
農業局長姚志旺表示，未來將持續整合農村社區、在地產業與教育端資源，讓更多學生透過味覺與文化認識土地故事，「每一道食物背後都有生產者的心血」，期待從食農教育培養下一代的飲食素養與感受力。
