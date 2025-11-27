在地食材變身法式甜點 小港高中上了一堂最香的味覺課

▲杉林社區×帕莎蒂娜味覺教育全體合影，右5為高雄市政府農業局主任秘書方啟峰。

「吃在地、識時蔬」高雄農業局攜手杉林社區×帕莎蒂娜味覺教育進校園 小港高中熱鬧登場

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府農業局長年推動「吃在地、識時蔬」與「友善耕作」理念，杉林社區及帕莎蒂娜國際餐飲集團，在小港高中舉辦第十七屆「味覺教育」課程，活動以杉林社區農特產與在地食材為核心，結合甜點創作、性別平權、味覺訓練與食農教育，帶領學生從土地認識飲食文化，也從安全用藥與有機觀念理解農業永續的重要性。

▲帕莎蒂娜國際餐飲集團許正吉董事長(右)致詞

本次活動主題為「甜點的平等滋味—芭娜娜遇上舒芙蕾」，象徵味覺教育不僅是料理課，更是跨領域的文化學習，由帕莎蒂娜法式西點行政主廚黃麗芳親自授課，運用杉林社區的「烏龍香蕉」製作鬆軟綿密的香蕉舒芙蕾，帶領34位學生透過實作探索天然食材原味，也實踐「甜點不分性別、廚房人人平等」的教育精神。

▲杉林社區發展協會理事長陳國忠（左）帶領2位杉林在地小農葉智宏（中）與陳振雄（右）帶來清晨現摘的新鮮蔬果，示範「蔬果色彩學」並展示杉林社區四大代表農產。

杉林社區發展協會理事長陳國忠帶領2位杉林在地小農葉智宏與陳振雄來到現場，帶來清晨現摘的新鮮蔬果，示範「蔬果色彩學」並展示杉林社區四大代表農產：紅孩兒木瓜（紅）、白玉苦瓜（白）、烏龍香蕉（黃）、珍珠芭樂（綠），透過觸摸、觀察與味覺體驗，引導學生理解食材從產地到餐桌的旅程，認識農村的努力與土地的價值，活動現場亦安排帕莎蒂娜營運經理Vincent教授「西餐禮儀」，以餐桌美學為切入，讓學生學習國際基本禮儀，也看見飲食所承載的文化與生活品味。高雄市立小港高中校長薛鈺勤表示，非常感謝農業局、杉林社區及帕莎蒂娜舉辦這次的味覺教育，讓學生們可以學習西餐知識及認識在地蔬果，並在合作製作香蕉舒芙蕾的過程中，體會男女平等精神，同時學習尊重、分工與團隊合作，對學生們來說是非常有意義的一堂課。

▲帕莎蒂娜法式西點行政主廚黃麗芳運用杉林社區的「烏龍香蕉」製作鬆軟綿密的香蕉舒芙蕾及小港高中學生透過實作探索天然食材原味，從土地認識飲食文化。

本次味覺教育課程由杉林社區提供產地直送的新鮮食材，展現農村社區與城市教育的創新連結，農業局表示，推動「吃在地」不僅支持小農，也讓孩子從小認識在地農產、風土文化與季節變化，是建立飲食素養的重要基礎。活動最後，帕莎蒂娜許正吉董事長更將當日所有使用之農產全數捐贈給校方，作為營養午餐食材，以行動支持高雄小農與孩子的健康飲食。

農業局長姚志旺表示，未來將持續整合農村再生社區、在地產業及教育資源，讓更多學生接觸在地農產品，理解「每一道食物背後都有土地故事與生產者心血」，透過味覺、文化與土地的連結，期待共同培養下一代對飲食的理解力、感受力與品味力。（圖╱高市府農業局提供）