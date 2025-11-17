在地35年丹丹漢堡突宣布熄燈 民眾不捨喊話：總店派人接手

【李家穎／綜合報導】被封為台灣速食「南霸天」的丹丹漢堡，在南部擁有多家分店，屢屢造成話題也成為其他地區人到南部一嚐的店家。但近日就傳出高雄大社店即將熄燈，今（17）日中午該店發文證實，將只營業至11月底，在地營業35年也讓不少民眾相當不捨。

丹丹漢堡大社店在臉書發出結束營業公告，「親愛的顧客您好，由衷感謝每一位支持我們、鼓勵我們的好顧客、好鄰居、好朋友，大社店將營業至2025年11月30日，感謝您們多年來的支持，丹丹漢堡大社店全體同仁在此致上最誠摯的感謝，希望大家未來繼續支持鄰近的『仁武店、橋頭店、燕巢店』，我們後會有期。回憶時丹機刮刮卡活動刮刮卡，均可於全門市進行兌換。」

至於詳細熄燈原因，公告中並未透露。但不少民眾都認為，應該是加盟店結束營業，呼籲總店前往直營，或找新的加盟主接手，不要讓在地的美味消失。「太難接受了吧，總店不派人來接手嗎」、「只能跑橋頭了」、「蠻難過的」、「返鄉必吃耶」。

丹丹漢堡大社店宣布月底歇業。翻攝自丹丹漢堡大社店臉書

