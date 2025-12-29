在埃及撿到台大學生證！爆笑貼文引17萬關注：台灣人把脆當Line？

埃及人面獅身像。示意圖，取自Unsplash



台灣人運用Threads的方法再度超乎預期！一名台灣網友在埃及參觀人面獅身像，撿到一張台大學生證，他拍照上Threads尋人，由於畫面與地點太過離奇有趣，引起超過17萬名網友關注，不到一天，失主就現身貼文底下留言道謝，還說要回台灣領，惹得網友們笑說「不是，台灣人是真的把脆當line群是嗎……」。

從Threads該則協尋貼文中，只見原PO手拿一張台大學生證，以宏偉的人面獅身像為背景拍照尋人，貼文則說「財經系黃同學，在人面獅身像撿到你的學生證，等等要去開羅機場搭飛機，如果有遇到可以面交，不然我幫你帶回去也可以。」

由於學生證遺失地點在埃及，恰巧是台灣人撿到發文，種種離奇和巧合，讓這則貼文迅速爆紅，發文2天就超過17萬人關注，失主黃同學更是被燒到，親自到貼文底下留言報到，「謝了！回台灣再跟您拿，非常感謝！」相當台灣人語氣，惹得網友爆笑，另有網友表示「不是，台灣人是真的把脆當line群是嗎……」、「當年要是有脆，超級星期天的阿亮每一集都能找到人」、「台大連埃及都有校區了」、「台大學生證失物招領的好笑度100%，學生證掉埃及金字塔好笑度100000%，剛好被台灣人撿到的好笑度是100000000%」、「這大概是我目前看過掉最遠的，最高的是玉山山頂」。

黃同學後來也在個人的Threads分享心情，他表示自己在台北掉4次學生證都沒找回來，「結果掉在埃及金字塔，可以被台灣人撿到！？」網友看了也開玩笑說「沒撿到會不會50年後被考古學家發現？」

此外，有不少網友好奇為何出國還帶學生證？黃同學則回應，埃及景點都有學生半價優惠，其他網友則說國外不少景點博物館都有這項福利，可備國際學生證、本國學生證。

