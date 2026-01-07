在城市裡閱讀紮營 中市溪東圖書館以低碳建築打造生活書房

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】走進台中市北屯區溪東圖書館，最先感受到的不是安靜，而是一種剛剛好的舒適，空氣輕輕流動、陽光灑落書頁，讓人不自覺放慢腳步。文化局表示，這座以「節能、永續、健康」為核心理念打造的全新公共圖書館，不僅補足北屯旱溪以東地區的閱讀服務，更以貼近生活的建築設計，成為居民日常中最溫柔的陪伴。

▲圖書館採光明亮，空氣流通舒適，歡迎民眾來閱讀。

溪東圖書館從規劃之初便結合SDGs永續發展目標，因應台中夏季炎熱潮濕，冬季及春天涼爽的氣候特性，提出節能設計方案，以穩定北向自然採光為主，減少西曬及室外炎熱溫度對於室內舒適度及耗能影響。不少民眾在開館後分享，館內沒有壓迫感，即使久坐閱讀也不覺悶熱，「一走進來就覺得建築挑高採光明亮，空氣流通清新舒適」。

廣告 廣告

此外，外牆特別採用雙層隔熱設計，有效阻隔熱能，減少空調負荷達到節能效果，並利用誘導式通風原理，於冬季及春天採用間歇性空調概念，於建築中設置通風塔並結合弧形樓梯，透過煙囪效應引入自然新鮮空氣，促進館內對流通風，減少對空調的依賴，藉以達到圖書館節能永續目標，還能兼顧優質室內空氣品質的閱覽環境，形成一座「會呼吸的圖書館」。

這樣以人為本、回應環境的設計，也獲得專業肯定。溪東圖書館榮獲2023國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎、2025台中市政府公共工程獎建築工程類優等獎，並取得黃金級綠建築候選、建築能效第1+級（近零碳建築）評定等肯定，讓市民在日常閱讀中，自然實踐綠色生活。

「不只建築會呼吸，館內空間同樣貼心！」文化局指出，溪東圖書館是台中首座全面採用系統模組化家具的公共圖書館，所有家具皆於工廠製作後進場組裝，達成「零木作」目標，大幅減少施工粉塵與化學膠合材料污染，讓室內空氣更清新，也讓讀者使用得更安心。模組化家具未來可依需求彈性調整、拆卸重組，陪伴圖書館隨社區一起成長。

閱讀家具的安排，也回應不同年齡與使用情境，館內既有適合一個人靜靜看書、沉澱心情的座位，也有方便親子共讀、小型討論的交流空間。家長分享，孩子在這樣明亮、安靜又不壓迫的空間裡，更能專心閱讀，就像在森林裡看書一樣放鬆。

溪東圖書館以「登山、露營」為館藏與空間營造主題，將帳篷意象、木質色調與自然元素融入閱讀場域，營造宛如戶外紮營的閱讀情境。開館期間同步推出《閱讀紮營中》登山露營主題書展，精選登山、露營、自然生態與山林教育相關書籍，吸引不少民眾帶著孩子一起「在城市裡親近山林」，從閱讀中學習與自然共好。讓圖書館不只是借書的地方，而是一處讓人願意停留的生活空間