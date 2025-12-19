在城市遇見微型山水 傅楓宸陶藝展陶博館登場

(記者謝政儒新北報導)在柴薪烈火與山水意象交織之間，陶藝家傅楓宸打造出一座可漫步、可凝視、可靜心的「微型山水」。透過火痕岩壁、如雲似煙的釉色，共築一個介於現實與心境之間的幽境。「臥石眠雲—傅楓宸陶藝展」即日起至2026年1月11日，在陶博館1F陽光特展室展出39組件作品，呈現陶藝的多元表現風貌，引領觀眾在城市中重新體會自然的靜謐與壯闊。



陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，持續鼓勵藝術家以陶藝為語言，與當代社會、文化、自然對話。陶藝家傅楓宸從柴燒陶特有的肌理出發，製作了花器、茶碗以及山水雕塑的創作，融合器物的山石肌理，呈現出自然與人心之間的對話。



傅楓宸學習美術的過程受傳統美學影響甚多，曾從事漫畫、插畫、攝影、美術主編等工作，自2016年接觸陶藝開始，將這些經驗轉化在柴燒陶塑創作之中，並創辦「折劍居柴陶工作室」，認為過往的實務經驗如同曾經用過的劍，只願折收鋒芒，期許自己在人生下半場再磨一劍，能泰然「倚石聽流泉」，獲致心中桃花源。傅楓宸的山水雕塑系列創作分別於2019年獲瑞士卡魯日國際陶藝競賽入選，2021年獲葡萄牙阿威羅國際陶藝競賽入選，逐漸受到國際矚目。







《方山》、《圓山》系列作品，將自然岩石的肌理以陶土雕塑成形，以柴燒獨特的隨機自然燒成色澤，呈現在雕塑與茶器之上。《谿山行旅》系列作品透過陶藝構築山水場景，引觀者尋幽訪勝，在小徑轉折忽見涓流飛瀑的景緻，心也跟著安靜了。傅楓宸希望觀者感受到「城市裡也能有的平靜」，這也是他多年來投入柴燒體悟出的心得。展名「臥石眠雲」象徵親近自然的山居生活節奏，傳達人在自然與內心之間找到片刻安穩。



「臥石眠雲—傅楓宸陶藝展」即日起至2026年1月11日於陶博館1F陽光特展室展出，陶藝家傅楓宸以柴燒陶表現山水雕塑的系列創作，歡迎大家於展覽期間蒞臨欣賞。