在墨西哥境內打擊販毒？川普：我OK

法新社報導，隨著華盛頓的軍事集結行動加劇緊張，美國總統川普(Donald Trump)17日表示，他將和委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)對話。川普還說，他對於在墨西哥境內展開美國的反毒行動「沒有意見」。

川普大幅增加美軍在加勒比海的部署來打擊他所稱的、以委內瑞拉和墨西哥等多個拉丁美洲國家為據點的販毒團夥。

川普在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)被記者問到是否會和馬杜洛對話時說，「在某個時間點，我會和他會談」；他並在同時表示，這位委內瑞拉總統「向來對美國並不友好」。

廣告 廣告

當被問到是否會排除在委內瑞拉境內派遣美軍時，川普回答說，「不，我不會排除這麼做，我不排除任何可能」。

川普並補充說，「我們必須處理委內瑞拉的問題」，「他們把數十萬人從監獄丟到我們的國家」。

委內瑞拉指控華盛頓透過集結航空母艦打擊群、戰艦和匿蹤戰機在內的軍力，試圖在卡拉卡斯(Caracas)進行政權更迭。

華盛頓則指控馬杜洛主導一個「恐怖主義」販毒集團。馬杜洛已否認這項指控。

但川普也指控墨西哥未能解決販毒集團，並升高他對這個美國南部鄰國的措辭用語。

當記者問他是否會批准在墨西哥展開反毒行動時，川普表示，「我會在墨西哥發起打擊行動來制止毒品嗎? 我沒有意見。為了制止毒品，任何該做的事就去做」。「我不是說我要這麼做，但我會引以為傲的去做，因為我們這麼做將能拯救數百萬人的性命」。