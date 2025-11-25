在夕陽下路跑！淡江大橋自行車.路跑活動連發 11/27、28開放報名

被美國CNN評選為「2025 年全球11大重要建設」的淡江大橋，將於明年5月通車，為讓民眾搶先體驗，公路局在通車前、4月中，連續規劃「路跑」及「自行車」活動，其中，路跑選在下午舉行，讓跑者在淡水夕照下，一邊跑步一邊欣賞淡水河口壯闊的景觀。

公路局說明，淡江大橋由英國 Zaha Hadid 建築師團隊設計，被譽為台灣新地標，動工以來備受關注及矚目，今年9月16日順利合龍後，各項工進順利推動，預計明年4月橋面工程可順利結束，在評估確認安全可先行提供活動的條件下，公路局首先推出路跑及自行車活動。

此次自行車活動將與《國家地理雜誌》合作，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包，活動會場上也將與淡江大橋地景結合設置《國家地理雜誌》「黃框合影區」供選手及民眾合影留念。

自行車物資。圖／公路局提供

公路局進一步說明，2026淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，其中路跑活動將於明年4月18日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在有名的淡水夕照下進行整場活動，跑者能夠在跑步的過程中欣賞淡水河口壯闊的景觀，路跑活動將分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，11月27日開始開放報名。

慢跑物資。圖／公路局提供

在路跑活動後，自行車活動將於隔日（明年4月19日）上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，同時也特別設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士得以用不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條在天空中的延展，能完整體驗北海岸自然景觀、地方文化及國家級重大工程的一場騎乘旅程。自行車活動分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，也將於11月28日開始開放報名。

另外，公路局預告，明年淡江大橋115年5月9日通車典禮前，也將另再陸續推出攝影與繪畫比賽等各項淡江大橋通車前主題活動，讓更多民眾實際參與體驗淡江大橋，認識政府的重要建設，並且以多元面向親近這座台灣新地標。

責任編輯／陳盈真

