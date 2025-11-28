在外商上班「親戚狂要求內推」 打給公司報他名：給孩子個機會
親戚間的人際往來有時會帶來無形的壓力。一名網友表示，親戚得知他任職於知名外商後，不斷要求幫忙內推，讓自家孩子也進同公司，甚至直接致電到公司人事部，讓他不堪其擾。
該名網友在論壇Dcard發文抱怨，表示自己很幸運進入了知名外商工作，工作情況也算穩定，但過年時親戚得知自己任職的企業後，就不斷打聽單位、公司聯絡方式等，還不停說自家小孩剛畢業，能力很好，希望幫忙引薦讓自家小孩也入職。當時也曾當面直接告訴對方：「履歷管道是公開的，如果有能力可以直接去投履歷，親戚欄位寫我沒關係，但我不是人資，沒辦法靠關係讓人入職」。
▼原PO表示親戚自己得知任職於知名外商後，頻頻打聽他的公司聯絡方式，要求他幫忙自家小孩也到同公司任職，讓他十分苦惱。（示意圖／取自Pexels）
但親戚卻完全無法理解，仍以「親戚一場」為由不停提要求，例如要直接跟主管說、甚至要他當面直接打給主管。被拒絕後，該名親戚仍不死心，直接打電話到公司，並報上他的名字，說兩家有親戚關係，要求公司也給自家孩子入職的機會，後來事情鬧到公司請主管直接告知，希望他去和該名親戚溝通：「希望可以讓親戚了解，請透過正常管道投履歷表」，讓他覺得難堪又無奈。
▼他委婉拒絕親戚後，對方仍不死心，甚至直接打電話到公司還報上他的名字，亮出彼此的親戚關係，害他被主管約談。（示意圖／取自Pexels）
此貼文吸引許多網友留言討論，眾人都認為該名親戚的行為太過分，紛紛提出各種反制建議：「這種最好是當面警告，也不用管對方丟臉」、「找到親戚的小孩，請他管好自己父母」、「跟親戚說『這樣會讓我們公司感到反感，更沒有機會用你小孩』」、「警告親戚如果再打一次電話，就會跟人資說『把小孩列入黑名單，設為永不錄用』」、「請父母向親戚施壓，告知對方的行為已經影響到你的工作」、「直接在親戚群裡大鬧，說他們害你被公司約談要開除了，還可能因此沒拿到年終」、「直接說，主管說再不走正規管道，會直接黑名單他小孩，連面試的機會都沒有」。
（封面示意圖／取自Pexels）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 4 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 5 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 4 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前