在外商上班「親戚狂要求內推」 打給公司報他名：給孩子個機會





親戚間的人際往來有時會帶來無形的壓力。一名網友表示，親戚得知他任職於知名外商後，不斷要求幫忙內推，讓自家孩子也進同公司，甚至直接致電到公司人事部，讓他不堪其擾。

該名網友在論壇Dcard發文抱怨，表示自己很幸運進入了知名外商工作，工作情況也算穩定，但過年時親戚得知自己任職的企業後，就不斷打聽單位、公司聯絡方式等，還不停說自家小孩剛畢業，能力很好，希望幫忙引薦讓自家小孩也入職。當時也曾當面直接告訴對方：「履歷管道是公開的，如果有能力可以直接去投履歷，親戚欄位寫我沒關係，但我不是人資，沒辦法靠關係讓人入職」。

▼原PO表示親戚自己得知任職於知名外商後，頻頻打聽他的公司聯絡方式，要求他幫忙自家小孩也到同公司任職，讓他十分苦惱。（示意圖／取自Pexels）

但親戚卻完全無法理解，仍以「親戚一場」為由不停提要求，例如要直接跟主管說、甚至要他當面直接打給主管。被拒絕後，該名親戚仍不死心，直接打電話到公司，並報上他的名字，說兩家有親戚關係，要求公司也給自家孩子入職的機會，後來事情鬧到公司請主管直接告知，希望他去和該名親戚溝通：「希望可以讓親戚了解，請透過正常管道投履歷表」，讓他覺得難堪又無奈。

▼他委婉拒絕親戚後，對方仍不死心，甚至直接打電話到公司還報上他的名字，亮出彼此的親戚關係，害他被主管約談。（示意圖／取自Pexels）

此貼文吸引許多網友留言討論，眾人都認為該名親戚的行為太過分，紛紛提出各種反制建議：「這種最好是當面警告，也不用管對方丟臉」、「找到親戚的小孩，請他管好自己父母」、「跟親戚說『這樣會讓我們公司感到反感，更沒有機會用你小孩』」、「警告親戚如果再打一次電話，就會跟人資說『把小孩列入黑名單，設為永不錄用』」、「請父母向親戚施壓，告知對方的行為已經影響到你的工作」、「直接在親戚群裡大鬧，說他們害你被公司約談要開除了，還可能因此沒拿到年終」、「直接說，主管說再不走正規管道，會直接黑名單他小孩，連面試的機會都沒有」。

（封面示意圖／取自Pexels）

