在天窗陽光下吃漢堡！藏身台中五權西路的法式慢食空間，手打牛肉排與松露炒蛋超驚艷

店名 L’espace 在法文裡有「空間」的意思，也呼應他們想打造一個輕鬆、可以慢慢吃漢堡的用餐氛圍。一路累積口碑後，成為不少台中人心中「想吃精緻漢堡時會想到的店」，也算是把小圓法麵包的精神成功落地在街頭美食裡。那天我們來吃完後整體評價和感受都還不錯哦。

台中｜L’espace 老陳小圓法漢堡專賣店

用法國配方自製麵包帶進漢堡這個日常食物裡，店面有點內凹進去，開車經過的話要稍微留意一下

一人主廚點餐完耐心等候

我們坐的這個位置好讃，上面開天窗，光線很棒

牆壁上的小壁畫超可愛

老陳小圓法菜單（攝於2025.12）全部都是漢堡，選擇多達快30種

他們家的小圓法麵包也可以訂購哦，菜單左下角有寫

餐點上桌，超香！拍完直接開吃

雙層花生醬培根起司牛肉漢堡

點的是雙層的牛肉，整體的口感帶著花生的香氣，牛肉做成薄的但本身蠻大的，手打過的口感蠻有彈性，花生醬料不會給的太多。冰美式是搭配成套餐的飲品

可以吃到顆粒的花生醬料，很香濃！底下還有煎過的培根，再下去就是雙層牛肉和生菜

綜合蔬菜松露炒蛋

蔬食的偶爾吃真的還不錯，減輕身體的負擔。你看看那個生菜還有牛番茄超大一圈，吃起來有滿滿的松露香氣，不過這天調味稍微有點鹹～

小圓法都有再加熱過，酥脆的口感搭配點的漢堡內餡，說實在真的和一般美式漢堡相比，這種小圓法漢堡真心讓人更喜歡呀

兩個漢堡拿起來比較看看！有附上包裝紙讓你釋放油膩的雙手

老陳一直是我們想來的店家之一，很開心可以在年底時候來訪！之後也會再訪，喜歡吃漢堡的捧友不妨經過給他一個機會，會顛覆你對漢堡的感想哦！

L’espace 老陳小圓法漢堡專賣店

地址：臺中市西區五權西六街103號

電話：04 2376 0058

營業時間：10:30-15:00 ; 六日08:00-15:00；週三公休

FB：https://www.facebook.com/Lespace.Lao.Chen/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/lao_chen_cafe/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘