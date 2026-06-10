在女友機車偷裝GPS定位器被抓包 台中男下場慘了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台中謝姓男子為掌握女友行蹤，在機車偷裝GPS定位器被抓包，台中地院依非公務機關非法蒐集個人資料罪，處有期徒刑4月。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中謝姓男子和女友有感情糾紛，為了掌握女友行蹤，竟趁女友不注意，在她機車偷裝具有定位追蹤訊息通報功能的MiTag全球定位器，直到今年2月女友突然收到「附近有追蹤器」的手機通知訊息，才在機車找到定位器，謝男一度辯稱是為了女友安全，且事先徵得女友同意，但女友否認、不願和解，台中地院依非公務機關非法蒐集個人資料罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

判決指出，謝姓男子和女友交往同居，但他為了掌握女友的行蹤，竟在2025年2月7日前某天，在女友租屋處，趁她不注意在機車後輪車殼，偷裝具有定位追蹤訊息通報功能的MiTag全球定位器，並配對連線到自己手機後，隨時掌握、追蹤女友的行蹤。

廣告 廣告

直到2025年2月7日，女友突然收到「附近有追蹤器」的手機通知訊息，仔細檢查後才在機車後輪車殼，發現GPS定位器，報警提告。

謝男在警方調查時辯稱，定位器是在2025年1月裝的，因當時女友在外租屋，兩人沒住在一起，擔心她的人身安全，並有徵求她同意。

不過在檢方偵查時改口，2025年2月6日下午5點半，到女友租屋處時，在機車後輪裝上GPS，但辯稱裝之前有取得女友同意，因為在2024年12月幫女友租房子後，擔心她在外面的安危，聊天過程中有問她，女友當時說好，但坦承裝的時候沒徵得女友同意，事後也沒告訴她；不過女友否認知情，強調是謝男擅自裝GPS定位器。

台中地院審理時，謝男坦承犯行，法官審酌兩人是同居的男女朋友，理應互相尊重，雖有感情糾紛，但應循理性和平方式解決，卻以偷裝GPS定位器的方式非法蒐集女友個人資訊及跟蹤騷擾，審酌女友無意與他和解，依非公務機關非法蒐集個人資料罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》嘉市警一分局偵查隊分隊長疑涉貪 遭拘提到案

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

涉洩漏搜索訊息給羅智強！高金素梅前助理張俊傑 北院裁定千萬交保

