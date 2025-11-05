在孤單的角落點亮希望 「余慈爺慈善會」助老翁重燃生活希望

【警政時報 林家嘉/台中報導】在台中烏日的一處鄉間角落，住著一位年邁獨居的于老先生。多年前他罹患口腔癌，病痛纏身、行動不便，體力早已不如以往。近日，余慈爺慈善會志工團在例行關懷訪視中得知他的困境，隨即展開愛心行動。過去于老先生仍能靠著簡單的勞作與外出打水維持生活，如今因病勢惡化，連最基本的生活自理都成了艱難挑戰。

當志工團抵達現場時，眼前的景象令人鼻酸。簡陋的環境裡沒有自來水、沒有家電，僅有一張木板床支撐起日常生活，真正是「家徒四壁」。長期以來，于老先生竟靠著巷弄中排放至水溝的廢水作為生活用水，平時僅仰賴社工定期探訪與協助，勉強維持基本需求。

在接獲社工通報後，余慈爺慈善會立即啟動關懷行動，志工們親自前往探視慰問，除關心病況、鼓勵打氣外，也送上急難救助金、生活用礦泉水與營養品，希望為老先生補充體力、改善生活品質。

訪談過程中，于老先生因口腔病痛難以開口，但眼中含著的淚水，傳達出最真摯的感激。志工們深刻感受到，這些淚水不僅是對慈善會的謝意，更代表著對所有默默捐款、伸出援手的善心人士的感恩與敬意。

目前慈善會已聯絡房東協助申裝自來水，並將持續籌措經費，安裝熱水器與飲水機，讓老先生能有乾淨用水與溫暖生活。余慈爺慈善會表示，正因為有眾多愛心人士的支持，社會上許多像于老先生這樣獨自承受病痛與孤寂的長者，才能繼續勇敢地生活下去。

余慈爺慈善會呼籲大眾：「您的善心捐款，就是最溫暖的力量。」邀請更多人一起傳遞愛心，讓希望照亮更多被遺忘的角落，讓善循環、讓愛延續。

