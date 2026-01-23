在學校找到家的感覺 中山工商舉辦僑生祭祖

祭祖儀式

春節將屆，中山工商為讓僑生在異鄉也能感受到濃濃年味及家的溫暖，一連兩天舉辦「僑生祭祖暨迎春聯歡會」，邀請在校各國僑生一起與建教合作科大與產業界代表祭祖致敬，展現中華文化「慎終追遠、不忘本」的精神。

李昱平校長表示，目前全校僑生約一千二百六十人，學校希望透過祭祖與團圓聯歡餐敘，扮演「家」的角色，陪伴僑生在異地找到歸屬感，讓僑生知道中山就是他們第二個家。