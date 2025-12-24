在宅急症照護成家屬後盾 臥床長者就醫不再奔波

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）90多歲廖爺爺長年臥床，卻又常因感染等問題送醫，每次都是大工程，今年三軍總醫院啟動在宅急症照護團隊，直接宅配醫療到家，不但改善廖爺爺尿路感染問題，也省去舟車勞頓。

台灣正式邁入超高齡社會，當每5人中就有1人超過65歲之際，也代表在宅醫療需求越來越高，因此，衛生福利部中央健康保險署從民國113年開始推動「在宅急症照護試辦計畫」。

「真的省事很多！」廖爺爺的大女兒今天在三軍總醫院「在宅急症照護團隊」成果分享會上數度說，自從爸爸病倒，常因感染問題送醫，「有時候幾乎天天跑急診，真的很累。」

此次透過三總「在宅急症照護」服務，讓她感受到完全不同的醫療支持，終於不用整天奔波，爸爸狀況越來越好，謝謝醫護團隊耐心照顧，就像一群「白衣天使」，給了家屬很大的希望跟力量。

三總社區護理中心主任黃品瑄簡報說明，「在宅急症照護試辦計畫」由醫護團隊到民眾住處提供與醫療院所一樣的治療，除了治病，也幫助提升或回復生活品質。適用對象包括經醫師評估為肺炎、尿路感染、蜂窩性組織炎等3類族群，只需使用抗生素、無需進加護病房治療者，可原地接受住院服務。

黃品瑄指出，「在宅急症照護提供住院的替代服務，可減少因急性問題往返醫院，也減少住院交叉感染風險。」透過在宅急症模式，不便就醫的長輩免於往返醫院奔波，透過跨專業團隊的合作，讓醫療延伸到家中，長輩在熟悉的環境中獲得即時、安心的照護，實現在地老化。

此外，「在宅急症照護試辦計畫」開放遠距通訊診療，藉由跨專業團隊合作與數位醫療支援，提供病患居家急症醫療服務，整合醫師、護理師、藥師及居家護理團隊，達到「醫療不離家、品質不打折」。黃品瑄表示，三總結合遠距科技與居家護理網絡，打造可持續的社區整合醫療模式，守護健康不中斷。（編輯：龍柏安）1141224