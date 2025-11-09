在宅急症照護試辦計畫對象擴大 所有感染症適用

為了提供急症病人適當的居家醫療照護，避免他們因急性問題住院，衛福部去年起推動「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，針對經醫師評估診斷為肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類族群，提供居家醫療照護，衛福部長石崇良今天指出，適用對象擬擴大至所有感染症，而醫療機構進行收案評估，將研議提供遠距、到宅評估2種費用。

衛福部長石崇良今日出席「台灣社區整合照顧研討會」時指出，衛福部自去年推動「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」不斷在調整，目前適用對象限制在3大最常見感染症，將研議擴大至所有感染症可適用。

衛福部長石崇良今日出席「台灣社區整合照顧研討會」。（陳君瑋攝）

他表示，今年開始推動「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」，讓特定病患轉至門診繼續施打抗生素，接下來研議「提早出院在家治療（ESD）」與全民健康保險在宅急症照護試辦計畫銜接。

石崇良提到，因醫療機構參與「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，通常會經過評估後，再決定是否收案，他認為可給予評估費用，但也不希望各機構評估很多個案，收案數卻很少，目前認為較可行的方式是給予不高的評估費，但分為遠距評估、到宅評估2種費用。此外，若有機構是專職居家醫療，將研議開放增加收案量，並調整相關費用。

