在宅急症照護 擴及所有感染症

衛福部長石崇良9日表示，研擬在宅急症照顧對象比照OPAT，擴及所有感染症患者。（陳君瑋攝）

衛福部去年7月推動「在宅急症照護計畫」，適用對象為肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類患者。衛福部長石崇良9日表示，將研議比照門診靜脈抗生素治療（OPAT），「在宅急症照護計畫」擴及所有感染症患者皆適用。

石崇良昨日出席台灣社區整合照顧研討會致詞，先自嘲外界認為他一直拋出新政策，「但其實我們已經是慢的」，政策沒有一上路就完美，必須不斷調整，例如在宅急症照護去年上路後，便不斷地調整。

他指出，今年上路的「門診靜脈抗生素治療」適用於所有感染症，而目前在宅急症照護限制在3大常見感染症，未來將擴及至所有感染症患者，與OPAT患者接軌。

廣告 廣告

目前OPAT已結合「提早出院在家治療」（ESD），讓病情穩定、可活動的病患回家打抗生素，如骨髓炎、關節炎、心內膜炎等。石崇良認為，下一步是在宅急症照護結合ESD，讓需要長期施打抗生素的患者回家繼續治療。

石崇良說，現在推政策前都要問一下「大家準備好了嗎？」如果準備好了，就可將前述措施納入。此外，今年8月起OPAT納入攜帶式抗生素輸注幫浦使用給付，在宅急症照護後續也會納入，讓患者在家接受更好的抗生素治療。

收案方面，石崇良說，醫療機構通常會經過評估，他認為可給予收案前評估費用，但不希望各機構評估很多個案，收案數卻很少，目前認為較可行的方式是給予不高的評估費，分為遠距評估、到宅評估2種費用。此外，將放寬在宅急症照護專屬門診收案人數。

健保署醫務管理組長劉林義說，針對在宅急症照護試辦計畫擴大至其他感染症，將依部長指示評估後，提居家專家小組會議討論，再依結論依序提總額研商及共擬會議討論。

台灣在宅醫療學會副理事長黎家銘認為，臨床上常有個案因為感染症住院，只是每天為定時打針，很希望請假外出；如果是功能好的患者，可以採OPAT，如符合居家醫療評估條件，則納入在宅急症照護，這是很好的方向，讓資源使用更合理。

黎家銘指出，在宅急症照護個案須符合一定的條件，需經專業評估，以及了解個案家庭環境、照顧能力等，再媒合適合收案的團隊，但有時候評估好幾名個案，都沒有適合收案的，等於沒有收入，無法滿足昂貴的人事成本。待政策上路一段時間，再做滾動式調整，期待愈做愈好。