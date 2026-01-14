在宅急症照護 高齡醫療新頁

藥師陳嘉銘表示，依病況即時調整用藥策略，讓急症病人在家也能安心接受專業照護。

（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

台灣邁入超高齡社會，行動不便長者與長照機構住民的急症醫療需求持續增加。健保署2024年7月起推動「在宅急症照護試辦計畫」，跨專業醫療團隊走入病人家中，提供可替代住院的急症治療服務，讓病人在熟悉的生活環境中安心接受醫療，也降低住院期間感染與適應不良的風險。

成大醫院在宅急症照護團隊藥師陳嘉銘表示，許多高齡病人住院後容易因環境改變，出現譫妄、感染或功能退化等問題。在宅急症照護的核心就是讓病人不必住院，也能獲得與住院同等品質的治療。

成醫在宅急症照護團隊由醫師、護理師與藥師共同組成，主要照護對象包括肺炎、泌尿道感染及軟組織感染等急症患者；病人經醫師與護理師評估生命徵象穩定、符合條件後，即可在家中接受完整治療。

照護期間，團隊透過遠距醫療設備，由家屬或照顧者定時量測體溫、血壓、心跳、血氧與呼吸頻率，數據即時回傳系統；一旦出現異常，醫療團隊可立即介入處理，確保居家治療的安全性。

每位新收案病人於首次訪視前，皆由醫師規劃抗生素治療策略；藥師則隨同出訪，攜帶抗生素、常用藥品及必要的急救藥物，讓病人能在評估後立即開始治療。同時，藥師也會依病人肝腎功能調整劑量、確認輸液速度，並留意可能出現的藥物不良反應，確保居家用藥安全。對於吞嚥困難的病人，藥師也會把關藥品是否可磨粉或需替代劑型，避免影響藥效或造成照顧者暴露風險。

陳嘉銘分享，曾遇到家屬因病人同時服用多種慢性病藥物與眼藥水，擔心給錯藥而整天盯著時鐘。經藥師評估後，重新整合用藥時間，並進行正確給藥衛教，讓家屬能在用餐時集中給藥，大幅減輕照顧壓力。

此外，針對需長時間靜脈注射抗生素的病人，成醫也導入24小時攜帶式輸液系統，由藥師參與藥品安定性評估與輸液調配，讓治療更具彈性，病人也能自在地在家中完成療程。

陳嘉銘表示，在宅急症照護讓藥師不再只是藥品提供者，而是真正走進病人生活的一分子，陪伴病人與家屬完成居家治療，也讓「在家治療、團隊守護」成為高齡醫療的新可能。