在宅急症照顧將再升級！石崇良：對象擬擴大

[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良今（9）日被問到，有關今年8月OPAT（門診靜脈抗生素治療）上路後，針對病情穩定、不需住院，但還是需接受靜脈抗生素治療的成人感染症患者提供服務，後續也將研擬「在宅急症照顧」對象將比照OPAT，擴及所有感染症患者。

衛福部去（2024）年7月啟動「在宅急症照顧計畫」，主要服務對象為「肺炎、泌尿道感染及軟組織感染」等3大常見感染症，而今年上路的OPAT（門診靜脈抗生素治療）是針對病情穩定、不需住院，但需要接受靜脈抗生素治療的成人患者，已經算是全部的感染症患者，不過石崇良今日表示，接下來將研擬在宅急症照顧計畫與OPAT治療接軌，讓在宅急症照顧對象擴及到所有感染症患者。

此外，石崇良也說，目前OPAT已納入ESD（提早出院在家治療），未來在宅急症照顧將和提早出院在家治療結合，讓穩定的患者回去家裡持續施打抗生素。

