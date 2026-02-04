在宅急症醫療醫護 埔榮到府治療肺炎泌尿道感染和蜂窩性組織炎 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】根據內政部最新統計，截至114年底65歲以上人口佔比已突破20%，顯示臺灣已正式邁入「超高齡社會」，其中南投縣65歲人口占比最多城市第三名。在人口結構改變，少子化及高齡化雙重壓力持續攀升下，提升被照顧者生活品質、減輕照顧者負擔的問題首當其衝。醫療進步提升國人平均餘命，附加不健康狀態也隨之攀升(往往伴隨慢病纏身、行動能力下降、日常生活需仰賴他人協助)，對於醫療及長照服務需求也持續攀升，面對獨居、老老或外籍看護照顧、長期臥床、有管路更換需求患者，醫療可近性、公平性及在地性是必須的。臺中榮民總醫院埔里分院在宅急症醫療團隊提供合格醫師及護理師到宅訪視服務，並依個案需求及在宅急症收案條件，提供量身個別化的在宅急症醫療服務。

埔里分院在宅急症醫療團隊成功協助多位行動不便及臥床個案，透過急症在宅照護模式，在家接受醫師評估後的急症照護，減輕病人及家屬往返醫院的照顧負擔。

一位高齡長者因下肢無力，行動及自我照顧能力有限，平時需依賴長照居家服務協助日常生活；長期留置導尿管，增加就醫困難；某日個案出現發燒及尿液異常，經居家醫療醫師緊急訪視後診斷為泌尿道感染，符合急症在宅照護收案條件，家屬同意後，患者在家接受住院級的治療，不僅提升居家舒適度，也大幅減輕家屬照護負擔與經濟壓力。

另一位中年患者因意外導致全身癱瘓，日常生活需依賴多重管路(包括鼻胃管、氣切管連接呼吸器及長期留置導尿管)，並由家屬及外籍看護協助照顧；在家出現上呼吸道感染症狀，經居家醫療醫師診斷為肺炎，透過急症在宅照護模式，在家接受醫師評估後的急症照護。在宅照護治療可有效減輕家屬因移動多重管路患者而造成的照護壓力，也避免頻繁往返醫院奔波。

該院居家護理組協助來自出院轉銜、門診轉介、長照轉介等案家，提供三管更換(鼻胃管、氣切管及導尿管)及醫療專業服務；居家整合醫療團隊表示，依據「全民健康保險急症在宅照護試辦計畫」，提供在宅(在家或機構)急症居家醫療服務，針對診斷為肺炎、尿路感染或軟組織感染等3類患者，醫療團隊將醫療送進住家或養護機構，讓個案在孰悉的環境中安心在宅接受連續性與個別性治療，大幅減輕病人及家屬頻繁往返醫院、照護與經濟負擔。（圖／埔榮潘嘉慧護理長提供）