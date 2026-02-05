在宅急症 山區也能即時救命 中區醫療整合網成形
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升長照住民醫療可近性並縮短城鄉醫療差距，今（5）日，衛福部健保署中區業務組在彰化秀傳紀念醫院舉辦整合照護成果分享會，展示機構醫療整合、在宅急症與偏鄉照護推動成果，並交流第一線實務經驗。
為強化長期照護機構住民醫療照護連續性，衛生福利部中央健康保險署中區業務組今（5）日在彰化秀傳紀念醫院南平大樓舉辦「114年中區機構住民醫療整合照護試辦計畫（R2）暨在宅急症照護計畫分享會」，並同步進行「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫（R3）期末成果發表」。中區多家醫院、診所、居家護理所及地方衛生主管機關到場交流政策推動與臨床經驗。
在R2機構住民醫療整合照護分享時段，各醫療團隊針對跨專業合作模式、照護流程建構及執行成果進行說明。透過醫院與長照機構密切合作，讓住民在熟悉環境即可獲得即時且連續的醫療服務，有效降低不必要轉診與住院風險，提升生活品質與照護穩定度。
隨後進行的全民健康保險在宅急症照護計畫分享指出，符合條件的急性病患可在醫療團隊即時介入下於家中接受治療，不僅兼顧醫療安全與病人尊嚴，也減輕急診與病房壓力，為高齡社會提供更具彈性的人性化照護模式。
R3成果發表中，竹山秀傳醫院分享南投信義鄉案例，一名71歲居民疑似因寒流引發心肌梗塞導致心肺功能停止，家屬立即施行CPR並使用AED，救護車途中即與醫院連線啟動綠色通道，病人到院後立即接受專科處置，完成跨山區的「生命接力」成功救治。
竹山秀傳醫院副院長曾俊凱表示，R3計畫實踐「病人不動、醫師動」與區域聯防精神。健保署指出，計畫推動兩年來已擴展至9大醫療團隊、157家院所，完成中部17個偏鄉100％照護網絡覆蓋，超過八成居民可在地獲得急重症照護，並服務近6,000名慢性病個案，明顯縮短城鄉醫療差距。
綜合座談中，與會代表針對政策挑戰與精進方向深入討論。健保署中區業務組長丁增輝表示，未來將持續整合醫療、長照與公共衛生資源，建構以病人為中心、社區為基礎的整合照護體系，落實「健康台灣」願景，讓民眾無論身處城市或偏鄉，都能獲得即時、安心且有溫度的醫療服務。
其他人也在看
2026全台TOP 16年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。
佛門慈悲護治安 靈巖山寺捐贈三輛警用巡邏車
埔里靈巖山寺四日捐贈三輛全新警用巡邏車給南投縣警察局埔里分局，縣長許淑華到場參加交車儀式，縣府也頒發感謝狀給住持自興法師，感謝靈巖山寺，淨化人心，護持弱勢，協助社會安寧，行菩薩道的精神，令人敬佩。南投縣地區遼闊、山路崎嶇，警用車輛長期面臨高損耗與汰換需求。靈巖山寺多年深耕公益，新年伊始，便捐贈三輛巡邏車，捐贈儀式在靈巖山寺大雄寶殿前廣場舉行，隨後分配至埔里分局各派出所，大幅提升基層員警巡邏執勤的安全性與效率。靈巖山寺關心社會，許縣長表達感謝之意並表示，靈巖山寺是埔里重要信仰道場，更是南投慈悲力量的象徵。住持釋自興法師及全寺師父長期關懷弱勢，今年春節前捐出320箱關懷禮盒，溫暖獨居長輩與貧困家庭；連續三年每年捐助120萬元救助金，累計達360萬元，實質幫助縣內家庭。如今再贈 ...
斗六最狂點燈送翡翠福牌 各大宮廟點燈湧現人潮
中部中心 / 蔡松霖 雲林報導農曆春節腳步近了，不少民眾會來到廟宇點光明燈、平安燈，祈求來年平安順遂，事業興旺。雲林西螺福興宮，廟內限量百盞的殿前光明燈，已經有超過九成登記續點，其中三成來自西螺果菜市場相關企業。另外，斗六震天府推出祈福活動，只要來點燈，廟方就送開光加持過的翡翠福牌，讓信徒隨身配戴。只要來斗六震天府點燈祈福 就可以得到限量的翡翠福牌。（圖／翻攝畫面）翡翠福牌擺在桌前，由道長開光加持，限量福牌一共3888個用的是高級翡翠打造的，這是雲林斗六震天府推出的祈福活動，只要來廟宇點燈，就送量翡翠福牌，就有民眾來點燈，祈求來年平安。震天府供奉五府千歲，主祀池府王爺，廟方說，今年贈送翡翠福牌，要讓王爺跟信徒結緣，廟方推出祈福活動，送翡翠福牌還要發美金紅包也有擲筊拚發財金，預料過年期間將湧排隊人潮。西螺福興宮表示 續點燈已經有九成登記 其中３成來自西螺果菜市場的業者。（圖／翻攝畫面）接著鏡頭轉到西螺福興宮，宮廟內掛滿燈籠，這些都是信徒點光明燈，廟方說，已經有九成登記續點，其中3成來自西螺果菜市場的業者，廟方表示，信徒續點的燈，位置不會變動，但若沒續點，燈籠會被拿下來，讓信徒帶回家。農曆春節腳步接近，民眾拜廟點燈祈福，發願希望，新的一年能夠平安順遂。原文出處：斗六最狂點燈送翡翠福牌 各大宮廟點燈湧現人潮 更多民視新聞報導揮桿傳善念！台中浩天宮媽祖高爾夫球隊正式成軍 開創運動與信仰結合新篇章北港"超萌進香團"! 飼主帶毛孩組團拜義犬將軍求平安2月事業運開外掛！這「4大星座」升職加薪全到位
12年不間斷關懷 百名偏鄉長輩溫暖迎新年
春節將至，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會，響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台，長期服務偏鄉長者邁入12年，今天共同舉辦慈善音樂會，出動大批志工將南投信義、和平山區、石岡等偏鄉近百名獨居與據點長輩，接到台中提前圍爐，在米其林推薦餐廳吃辦桌，讓難得下山的長輩開心
2026台北國際動漫節懶人包：門票價格、攤位平面圖、簽名會時間一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導