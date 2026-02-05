在宅急症 山區也能即時救命 中區醫療整合網成形

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升長照住民醫療可近性並縮短城鄉醫療差距，今（5）日，衛福部健保署中區業務組在彰化秀傳紀念醫院舉辦整合照護成果分享會，展示機構醫療整合、在宅急症與偏鄉照護推動成果，並交流第一線實務經驗。

健保署中區業務組在彰化秀傳紀念醫院舉辦整合照護成果分享會，展現偏鄉與長照醫療整合照護的推動成果。（秀傳醫院提供）

為強化長期照護機構住民醫療照護連續性，衛生福利部中央健康保險署中區業務組今（5）日在彰化秀傳紀念醫院南平大樓舉辦「114年中區機構住民醫療整合照護試辦計畫（R2）暨在宅急症照護計畫分享會」，並同步進行「提升偏鄉區域資源整合照護試辦計畫（R3）期末成果發表」。中區多家醫院、診所、居家護理所及地方衛生主管機關到場交流政策推動與臨床經驗。

廣告 廣告

在R2機構住民醫療整合照護分享時段，各醫療團隊針對跨專業合作模式、照護流程建構及執行成果進行說明。透過醫院與長照機構密切合作，讓住民在熟悉環境即可獲得即時且連續的醫療服務，有效降低不必要轉診與住院風險，提升生活品質與照護穩定度。

健保署中區業務組在彰化秀傳紀念醫院舉辦整合照護成果分享會，展現偏鄉與長照醫療整合照護的推動成果。（秀傳醫院提供）

隨後進行的全民健康保險在宅急症照護計畫分享指出，符合條件的急性病患可在醫療團隊即時介入下於家中接受治療，不僅兼顧醫療安全與病人尊嚴，也減輕急診與病房壓力，為高齡社會提供更具彈性的人性化照護模式。

R3成果發表中，竹山秀傳醫院分享南投信義鄉案例，一名71歲居民疑似因寒流引發心肌梗塞導致心肺功能停止，家屬立即施行CPR並使用AED，救護車途中即與醫院連線啟動綠色通道，病人到院後立即接受專科處置，完成跨山區的「生命接力」成功救治。

竹山秀傳醫院副院長曾俊凱表示，R3計畫實踐「病人不動、醫師動」與區域聯防精神。健保署指出，計畫推動兩年來已擴展至9大醫療團隊、157家院所，完成中部17個偏鄉100％照護網絡覆蓋，超過八成居民可在地獲得急重症照護，並服務近6,000名慢性病個案，明顯縮短城鄉醫療差距。

健保署中區業務組在彰化秀傳紀念醫院舉辦整合照護成果分享會，展現偏鄉與長照醫療整合照護的推動成果。（秀傳醫院提供）

綜合座談中，與會代表針對政策挑戰與精進方向深入討論。健保署中區業務組長丁增輝表示，未來將持續整合醫療、長照與公共衛生資源，建構以病人為中心、社區為基礎的整合照護體系，落實「健康台灣」願景，讓民眾無論身處城市或偏鄉，都能獲得即時、安心且有溫度的醫療服務。