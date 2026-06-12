在宅醫療照護保單僅限3類疾病 衛福部盼癌症居家化療納保

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因應醫療型態和治療方式不斷改變，近幾年有關醫療相關保險，也不斷在精進中，有鑒於衛福部即將在今（2026）年年底前推動居家癌症治療，能否納入未來的在宅醫療照護保單，攸關保戶權益。

金管會保險局主劉純斌表示，「在宅急診照護新保險商品的保障範圍，目前保險業者主要是壽險業者是在評估，經驗資料的研發商品中，目前還沒有包括癌症的化療的，相關的發生率的統計資料。」

據了解，有關1年期在宅急症照護醫療險，目前只納入3類病患，包含肺炎、尿路感染和軟組織感染，暫時沒有包含在家癌症治療，因為肺炎等3類病患，有經驗值可以提供設計商品，但是，在家癌症治療卻沒有經驗發生率，能提供相關資料。

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衛福部社會保險司司長張鈺旋指出，「未來比較多的一些數據，可以提供給我們的保險公司，那當然保險公司得到了這些經驗發生率，然後他們就可以做出一個，比較好的保單設計規劃，那我們衛福部也是非常樂見其成。」

儘管衛福部希望年底前在宅醫療照護保單能上路，不過現階段，金管會保險局則已經和壽險業者協商開會，傾聽他們的意見，不過會中並沒有做出具體決議。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，「很多病人他的保險是在十幾、二十年前買的，只有住院才能夠理賠，也因為這樣子呢他失去在一個保險原本應該給他的保障。」

大誠保經業務副總程睿紳指出，「數據出來保險公司也會再三評估，還要防範避免有心人士刻意為之，避免把好意變歹意。」

金管會保險局表示，如果在宅急症照護，未來要納入更多，像是癌症化療等病症，也能透過新版保單、調整保障內容，舊版商品停止販售。

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