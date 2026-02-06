在宮古島探索長壽風土祕密！瑰麗酒店天婦羅名門主廚曾待台灣 調酒師以酒代筆寫下島嶼微醺日誌

宮古島瑰麗酒店將自然風味躍上餐桌，從鮮美海鮮、時令蔬菜到宮古和牛，每一道料理都細膩展現島嶼風土。

沖繩是全球知名的長壽地區之一。這回造訪宮古島，我決定一探長壽飲食的祕密，品嘗從宮古島海域與田園端上餐桌的佳餚，感受純粹的島嶼風味。

在宮古島瑰麗酒店，長壽飲食智慧被完整呈現。酒店規劃了四間餐廳與酒吧，選用當地時令蔬菜、宮古和牛及新鮮漁獲。全日義大利餐廳NAGI將正統義大利料理與日本在地食材結合，早餐時段提供精緻日式木盒套餐，以遼闊的宮古藍海景佐餐；午後可在YUKUU池畔酒吧點杯「Purple Yam Smoothie」邊賞海景、邊享用下午茶；晚餐再到MAAS大啖新鮮現捕海膽、龍蝦等海味。

廣告 廣告

以宮古島紫薯為基底，搭配黑芝麻與香蕉調製而成的「Purple Yam Smoothie」（右，日幣2,000元／份，約NT$379）搭配短角和牛肉乾「Shorthorn Wagyu Beef Jerky」（中，日幣3,800元／份，約NT$720）與海葡萄沙拉「Green Caviar Salad」（左，日幣2,500元／份，約NT$474）這一套午茶組合，甜鹹鮮都有了。

NAGI的日式早餐「Japanese」包含烤鮭魚、時令燉蔬菜、日式玉子燒搭配蘿蔔泥、花生豆腐佐柴魚片、黑醋海藻（もずく）、醃漬蔬菜等多道小菜，搭配白飯與味噌湯。（日幣8,000元／份，約NT$1516）

其中，最能體現宮古島飲食精神的，是2026年全新開幕的日式餐廳CHOMA。餐廳將壽司、天婦羅、鐵板燒與燒鳥四大和食元素融合，以宮古島風土詮釋精緻的日式款待。

2026年新開幕的日式餐廳「CHOMA」，融合壽司、天婦羅、鐵板燒與燒鳥，以宮古島風土詮釋日式款待。

CHOMA由東京出生的主廚湯本誠（Makoto Yumoto）掌舵。他年輕時赴澳洲學藝，之後進入百年日料名店「稻菊」體系，從採買等基層工作做起，一路晉升副料理長，並曾在洛杉磯、上海、香港等地歷練。或許有些台灣旅客見到他會覺得面熟，原來湯本誠曾任台北美福日本料理餐廳料理長。如今，繞了半個地球，他選擇回到日本家鄉，落腳宮古島，專注料理當地海味。

主廚湯本誠（Makoto Yumoto）曾在澳洲、洛杉磯、上海、香港及台灣歷練。

我們品嘗了CHOMA的套餐「士SAMURAI」，從前菜就能感受到島嶼性格：花生豆腐搭配海膽、海葡萄與花穗，清爽且層次豐富。海葡萄被稱為「綠色魚子醬」，最初僅生長於宮古群島與八重山群島，隨養殖技術推廣才逐漸傳入沖繩本島，野生海葡萄至今仍只在宮古島周邊海域可見。

士SAMURAI套餐中的海葡萄花生豆腐中的花生豆腐Q彈扎實，濃郁花生香與清爽海葡萄鮮味交織，完美呈現沖繩風土味。（日幣25,000元／套餐菜色，約NT$4738）

咬下剔透的海葡萄，會發出細微的啵啵聲，清爽淡雅的海味在口中爆開；而「花生豆腐」是沖繩代表性的鄉土料理，名為豆腐，實則主要以花生與番薯粉製成，口感介於豆腐與麻糬之間，Q彈扎實。濃郁花生香與海葡萄鮮味搭配，是最具沖繩風土的經典組合。

來自宮古海域的現捕海鮮一字排開。

接著上桌的生魚片，鮪魚、真鯛、牡丹蝦與北寄貝，單吃已鮮甜無比，僅以芥末味噌醬輕點提味；迷你壽司使用宮古島在地魚子醬，小巧卻濃縮了大海滋味。湯本主廚出身天婦羅名門，擅長油炸料理，炸海老與炸野菜的麵衣薄脆度剛剛好，不油膩也不刮嘴。最後，當然少不了宮古牛，將和牛以炭火直烤至三到五分熟，肉汁與油脂在口中綻放，軟嫩中帶有彈性，是直球對決的美味。

牡丹蝦與北寄貝單吃就鮮甜無比，迷你壽司搭配宮古島在地魚子醬。（日幣25,000元／套餐菜色，約NT$4,738）

湯本主廚出身天婦羅名門，炸海老與炸野菜口感酥脆不油膩。（日幣25,000元／套餐菜色，約NT$4,738）

主食是用便當盒裝造型繽紛可愛、撒滿鮭魚卵的散壽司。（日幣25,000元／套餐菜色，約NT$4,738）

宮古和牛以炭火直烤至3到5分熟，油脂與肉汁在口中綻放，火候掌握的剛剛好。（日幣25,000元／套餐菜色，約NT$4,738）

CHOMA用食材詠嘆自然之味，而一旁的「CHOMA Bar」則用一杯杯酒書寫宮古島微醺日誌。調酒師井崎宇太郎走訪島上各地考察，從當地歷史與文化中汲取靈感。他帥氣的說：「調酒是我唯一能用來回應這座島的語言。」

「CHOMA Bar」以宮古島歷史、文化與祭典為靈感，提供多款當地特色調酒。

調酒師井崎宇太郎走訪島上各地汲取靈感，用調酒訴說島嶼故事。

像是以宮古島傳統祭典為主題的調酒「Paantu」，靈感來自每年一次的神祕祭典。在農曆九月，Paantu祭典當日，人們會身穿蓑衣、臉戴鬼怪面具，塗抹帶有硫磺氣味的泥巴追逐民眾，連警察也無法倖免被抹上泥巴，場面混亂卻富有生命力，且舉辦日期非常神祕，不固定、不公告也不宣傳，只有待時間臨近時，在地人才會知曉。

Paantu祭典面具木雕，在Paantu祭典中，身穿蓑衣、戴鬼怪面具的人會塗抹泥巴追逐民眾。

如同面具節現場此起彼落的尖叫聲，第一次喝到Paantu的人，也會忍不住驚呼。原來調酒師以巧克力醬模擬泥巴，隨意抹在杯身，剛拿起酒杯不小心便會沾上，不過在祭典的寓意中，沾到泥巴代表著好運降臨。酒體基底選用僅在地商店才買得到的五年泡盛古酒，融合甘蔗與薄荷，上層覆蓋紫薯泡沫，喝完這杯充滿宮古島元素的趣味調酒，就能將幸運一起下肚。

「Paantu」以巧克力醬模擬泥巴，五年泡盛古酒融合甘蔗與薄荷，上層紫薯泡沫，象徵祭典中的活力與好運。（日幣4,000元／杯，約NT$758）

島上故事還有這杯以宮古上布（みやこじょうふ）為靈感製作的調酒「30×40」，以及以螢火蟲為主角的「YAAMUBO」。宮古上布是宮古島傳統的苧麻織品，也是日本高級和服布料的代表之一，全程需以手工一絲一縷織成，即使是技巧熟練的工匠，一天也只能織出30×40公分大小的布料，一匹布往往需要數月甚至一年才能完成，工序繁複，價值自然不菲。

調酒「30×40」以宮古上布為靈感，基底是日本琴酒ROKU GIN與香艾酒搭配清爽的檸檬蘇打。（日幣4,000元／杯，約NT$758）

而在電力尚未普及的年代，當地居民必須將織好的宮古上布作為稅金上繳琉球王國，日夜趕工，當夜晚無燈可用時，只能依靠月光與螢火蟲微光完成織布。 調酒師井崎宇太郎正是以這段歷史為靈感，將情感注入「YAAMUBO」中，酒體基底選用墨西哥梅斯卡爾，搭配名為「螢之宿（Hotaru no Yado）」的梅酒與三品茶，並以迷你番茄象徵螢火蟲，底部LED燈模擬夜色中的微光。微醺之後，彷彿置身無電時代的宮古島夏夜，奇幻而動人。

以螢火蟲為主角的「YAAMUBO」，取名來自宮古島方言。（日幣4,000元／杯，約NT$758）

入住宮古島瑰麗酒店，不僅僅是享用了奢華饗宴，更像是在用餐之間聆聽島嶼的故事。品味海裡的魚、田裡生長的四季作物，順應時節好好吃飯、享受生活，這或許就是島民們健康長壽的祕密。

宮古島瑰麗酒店（Rosewood miyakojima）

地址：Nikadori-1068-1 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906-0008 Japan

電話：+81-980-79-8899

房價：平日雙人房Oceanview Villa King日圓196,650起（約NT$37,103）

官網： https://www.rosewoodhotels.com/jp/miyakojima

星宇航空航班時刻表（當地時間）

JX886｜台北–宮古島市/下地島 每週一、四 飛航時間07：20～09：35／07：00～09：35

JX887｜宮古島市/下地島–台北 每週一、四 飛航時間10：35～11：00

JX308｜台中–宮古島市/下地島 每週二、五 飛航時間08：35～10：50／07：20～09：35

JX309｜宮古島市/下地島–台中 每週二、五 飛航時間11：50～12：15／10：35～11：00

備註：最新航班時刻及相關資訊，請以星宇航空 官網 公告為主。

日本旅遊資訊

簽證：台灣旅客持有效護照入境日本免簽證，最長可停留90天。

匯率：新台幣兌換日圓約為1：4.89。（2026年2月資料）

時差：比台灣快1小時

航班：2026年2月12日起，星宇航空新增「台北－宮古島」與「台中－宮古島」直飛航班，平均航程約1小時30分鐘。

更多鏡週刊報導

試住筆記／日本首間「宮古島瑰麗酒店」宮古藍海景Villa開箱 住客獨享白沙秘境、隱藏質感備品必收

直飛只要90分鐘！週末奔向夢幻宮古藍 星宇航空2月起台北、台中雙點出發海島假期全攻略

大英博物館策展人現身說法 奇美埃及之王特展幕後揭祕