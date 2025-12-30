在家也可以復健！長照「復能服務」到宅客製化訓練

〔記者張協昇／南投報導〕您知道在家也可以復健嗎?長照「復能服務」提供到宅服務，依失能者或主要照顧者所期待的恢復能力進行訓練及指導，協助失能者發揮潛能，恢復日常生活功能，以減輕照顧者負擔，也不用舟車勞頓往返醫療院所接受復健治療，南投縣目前共有18家特約服務單位，服務區域遍及縣內各鄉鎮市，接受服務失能者已有272人。

南投縣衛生局指出，「復能服務」的護理師、營養師、職能治療師等專業指導人員，會到宅確認失能者的復能需求、訂定階段性目標，提供客製化訓練課程與教材，如同教練一樣，指導個案與家屬在家中每日自主練習，家屬可透過錄影等方式紀錄，將訓練情形回饋給專業人員，由專業人員評估目標達成情形，以調整訓練方式或進行下一階段目標。

劉奶奶81歲，因心臟疾病住院治療，住院期間因進食困難放置鼻胃管，出院返家後奶奶及家屬期待移除鼻胃管改由口進食，申請長照「復能服務」。經專業人員改善其臉部僵硬問題，並制定每日居家作業，透過家屬協助在家中自我訓練，專業人員提供每週一次到宅指導服務，經3個月訓練，劉奶奶已成功移除鼻胃管，現可由口進食粥或軟爛飲食。

衛生局表示，「復能服務」對象為經照管中心評估失能等級2至8級的長照需求者，自行負擔額度比例為第三類一般戶16%、第二類中低收5%、第一類低收免自負。

