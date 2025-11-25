在家也能撿到貓？女子聽見「貓叫聲」果斷破牆發現意外驚喜！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

原來在家裡也能撿到貓咪！國外一名女子日前在家中意外展開一場「室內救貓行動」，起初她還以為只是自己聽錯貓咪的叫聲，沒想到追查後竟在牆壁裡發現兩隻被困的小貓，驚險又暖心的過程曝光後，引發網友熱烈討論。

據了解，這名女子某天在家獨處時，突然聽到微弱的貓叫聲，她原本以為是自家貓咪在鬧，但檢查後卻發現愛貓安安靜靜地待在原地，甚至還露出一臉困惑地四處張望，讓她開始懷疑聲音可能來自天花板或牆內。

女子暫時安置小貓悉心照料，確認貓媽媽不要後，就會正式收編小貓

為了確認情況，女子循著聲音仔細搜索，最終鎖定了一處牆壁，因為擔心裡頭是否真的有小貓受困，她決定動手將牆面敲開，果真在石屑落下的瞬間，一顆小小的貓頭突然探了出來，緊接著第二隻小貓也怯生生伸出身體。

對於一次救出兩個小生命，女子感到又驚又喜，她立刻將小貓抱出安置，並為牠們準備了食物、水和溫暖的窩，打算先暫時安置，在後續的觀察中，雖然在附近發現一隻疑似貓媽媽的貓咪，但對方卻對小貓興趣缺缺，女子表示自己會再留意幾天，如果貓媽媽真的不願帶走孩子，那她就會正式把小貓收編。