在家也能端出五星圍爐宴 飯店、電商搶攻春節餐桌

涵碧樓「八寶富貴宴」集結8道頂級佳餚，原價20,080元，早鳥價12,888元。（圖／涵碧樓提供）

近年春節飲食趨勢悄然轉變，小家庭比例提高、長輩不便外出，加上對品質與儀式感的堅持，讓「五星飯店年菜外帶／宅配」從備案，轉為主流選項。想訂年夜圍爐餐廳卻處處碰壁的消費者開始將目光轉向飯店年菜。

日月潭涵碧樓觀察，每年農曆年前30天，正是年菜詢問與下訂的高峰期。每年小年夜起至大年初四，館內3大餐廳早在半年前就被預訂一空，所以訂不到座位的客人只好改變策略，從涵碧樓訂年菜回家吃，照樣可以吃到五星主廚的菜色，反而還少了趕場與翻桌的壓力。

廣告 廣告

涵碧樓開幕以來最受歡迎的菜色，包括「涵碧魚頭王宴」「琉璃窯燉首烏雞」「富貴八珍映金蹄」「醬玉蒜茸蒸鮮鮑」等。另外像是中餐廳「湖光軒」為最受客人喜歡的餐廳，有不少受歡迎的必點菜品，如「埔里紹興東坡肉」「鄉蘇小排骨」「湖光閩菜佛跳牆」「上海桂花涼拉糕」等經典佳餚與甜點。而在所有涵碧樓的年菜品項中，連續多年回購率最高的一道菜則是「湖光閩菜佛跳牆」。

涵碧樓搶攻年菜外賣商機，今年推出「2026富饌迎歲年菜」，共有「八寶富貴宴」與「五福如意宴」2款豐盛團圓套組，分別適合4~6人大家庭與小家庭需求，即日起至2026年2月16日止開放預購，訂萬元享免運，可選現場提貨或冷凍冷藏宅配到府；滿18,000元加送雙人下午茶。

環球Online力推星級名廚、排隊名店、精緻圍爐等2~8人家庭年菜，在家享受五星享宴。（圖／環球提供）

Global Mall環球Online也搶攻年菜商機，力推星級名廚、排隊名店、精緻圍爐等2~8人家庭年菜，包括連5年榮獲台灣米其林一星的富錦樹台菜香檳「榮華富錦年菜三品組」，還有台中福華飯店「榮華富錦年菜三品組」、點水樓的火烔雞湯、點水烤方、酒釀福圓糕等經典佳餚，輕鬆在家享用五星享宴。

另外也推出應景春節禮盒望月「春節限定雜錦禮盒」與「春節限定蝴蝶酥禮盒」，經典蝴蝶酥及曲奇餅乾層層酥香、濃郁可口，口碑與質感兼具，以及和生御品「馥郁牡丹雙層禮盒」以象徵富貴的牡丹為主題，奢華燙金與精美雕刻的外盒展現貴氣質感，搭配甜而不膩的傳統糕點，為新春增添甜蜜記憶，都能在環球Online一鍵快速完成。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

韭菜水餃沒有肉！1顆7元他踩雷喊「去搶比較快」 店家：有肉會標示

高鐵春節車票「1小時狂賣70萬張」 民眾超崩潰：史上最難搶