在家乾杯出來撞碎！醉女駕車衝撞 3輛汽機車

47歲沈姓女子深夜酒駕撞車，連環撞擊3輛汽機車！事發台中北屯東山路，沈女駕駛黑色轎車偏離車道，先後撞上路邊停放車輛，車頭嚴重毀損，車牌掉落，1輛機車倒地，而被撞轎車左側車尾凹陷。肇事者酒測值超標，因公共危險罪被警方移送，同時也因事故本人多處受傷送醫。警方呼籲切勿酒駕，以免造成無可挽回的悲劇。

在家乾杯出來撞碎！醉女駕車衝撞3輛汽機車。

酒駕女子深夜撞車連環禍，台中東山路一場酒駕事故造成多部車輛受損。47歲沈姓女子在家中飲酒後，仍選擇開車上路，結果在凌晨2點多行經台中北屯東山路一段時，駕駛黑色轎車突然往右偏離，連續撞擊路邊停放的車輛，波及3輛汽機車，造成嚴重車損。肇事者酒測值遠超標準，自身也因事故受傷，最終因公共危險罪被警方移送。

47歲沈姓女子在家中飲酒後，仍選擇開車上路。

深夜的台中街頭，一場本可避免的交通事故就此發生。黑色轎車在行駛過程中突然往右偏離車道，接連撞上路邊停放的車輛，發出「碰碰碰」的巨響，甚至連人行道上停放的機車也被撞倒。這起事故共波及3輛汽機車，造成嚴重的財物損失。

黑色轎車在行駛過程中突然往右偏離車道，接連撞上路邊停放的車輛。

肇事的進口黑色轎車撞擊力道之大，車頭的車牌都因此掉落。而被撞的白色轎車損傷最為嚴重，左側車尾被撞凹陷，前保險桿也因此脫落。這起看似莫名其妙的交通事故，背後原因竟是肇事駕駛酒後開車。

這起看似莫名其妙的交通事故，背後原因竟是肇事駕駛酒後開車。

事件發生在台中北屯東山路一段，時間是9日凌晨2點多。47歲的沈姓女子在家中飲酒後，不顧自身已無法正常駕駛的狀態，仍選擇開車外出，結果在半路上失控撞車。事故造成沈姓女子本人多處擦挫傷，被送醫治療後，最終因公共危險罪被警方移送。

事故造成女子多處擦挫傷，被送醫治療後，最終因公共危險罪被警方移送。

台中市第五分局交通分隊小隊長鄭安宏表示，此次事故造成2輛轎車和1輛機車無辜受損，其中被撞的機車還是附近小吃店老闆的財產。鄭安宏強調，沈姓女子的酒測值遠遠超過公共危險標準，她在家中飲酒，執意開車外出，最終不僅造成自身身體受傷，也讓自己的荷包受到損失。

