在家住院理賠受阻 石崇良籲保險業者調整規則

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）衛福部長石崇良提出在家住院擴及全癌別規劃，但現行部分醫療險要求住院才理賠，成推動障礙。他今天向業者喊話應轉念，許多癌症治療可在門診完成，呼籲檢討理賠規則。

現行不少醫療險仍以「住院」作為理賠前提，跟不上醫療新模式。衛生福利部長石崇良昨天表示，衛福部預計今年下半年開始推動「在家癌症治療」，且適用全癌別患者。同時他預估今年底就會有新型保單。

石崇良今天出席「健康給力、加持原力！」記者會，並在會後接受媒體聯訪表示，衛福部正與金管會及保險業者研議調整相關制度，希望保險給付能跟上醫療模式改變，讓病患獲得更便利、更符合需求的照護。

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石崇良指出，近年癌症治療、感染症治療及部分手術已逐漸朝向門診化、居家化發展，例如白內障手術過去要住院，如今大多已改為門診手術，當初保單設計早預估白內障風險在內，業者也隨之調整，顯見保險制度應與時俱進。

「台灣約有6至7成民眾購買商業保險，但許多舊型醫療險規定必須住院才能理賠。」石崇良直言，世界各國都一樣，開始轉向門診治療或居家醫療方式，民眾卻因私人保險理賠關係，仍傾向住院，不僅增加醫療體系負擔，也影響新型照護模式推展。

石崇良呼籲保險業者調整思維，檢討醫療險理賠規則，很多醫療處置及手術已經不用住院，醫療費用只有住院的一半，「現在不付的結果，大家都去住院」，業者反而付更多。

外界關注居家癌症化療風險，石崇良表示，相關規劃將比照近年推動的居家住院模式，在安全前提下提供病患更多選擇，未來患者前1至2次化療仍須在醫院進行，由醫療團隊確認沒有嚴重副作用後，才能評估轉為居家治療；患者也須裝設人工血管，降低藥物外滲風險。

此外，居家化療將結合24小時諮詢中心、遠距監測系統及攜帶式輸液幫浦等設備，讓醫療團隊能即時掌握患者狀況。石崇良強調，居家化療並非強制措施，而是提供符合條件患者另一種治療選擇，最終仍由醫師專業評估並尊重病患意願。（編輯：張雅淨）1150611