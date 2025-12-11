在家健身更方便了！Apple Fitness+ 運動流程個人化，月付 NT$150、支援家庭共享

Apple 蘋果公司宣布健身與身心健康服務「Apple Fitness+」將於 12 月 15 日正式在台灣推出。這是 Fitness+ App 推出五年前以來，規模最大的一次更新，一口氣新增包含台灣、香港、新加坡、瑞典、荷蘭在內的 28 個國家和地區。

Apple 健身科技副總裁 Jay Blahnik 表示，Fitness+ 透過與 Apple 裝置的無縫整合，提供使用者無可比擬的運動動力。透過這項服務，台灣的 Apple 用戶將能體驗到結合個人即時數據追蹤與專業教練課程的全新健身模式。

Fitness+ 核心亮點

Fitness+ 的核心優勢在於深度整合 Apple 的生態系統，提供客製化且數據驅動的訓練體驗：

訓練內容多元： Fitness+ 提供包括肌力訓練、瑜伽、高強度間歇訓練（HIIT）、皮拉提斯、舞蹈、健身車、踢拳、冥想等 12 種不同類型的課程，每集長度介於 5 至 45 分鐘。

支援跨裝置使用、即時數據上螢幕：Fitness+ 仍夠與 Apple 裝置的跨平台整合，使用者能在 iPhone、iPad、Apple TV 上觀看訓練課程影片。同時，搭配 Apple Watch 或 AirPods Pro 3 以及更新裝置，還可以將個人測量指標如心率、卡路里消耗，以及「活動記錄」圓圈進度等即時顯示在螢幕上。特別是「燃脂進度列」功能，允許使用者將自己的努力程度與其他完成該訓練的用戶進行比較。

新增 K-Pop 音樂：Fitness+ 原本就結合 Apple Music 提供多種音樂風格，這次音樂類型裡新增 K-Pop，將韓流藝人的熱門歌曲納入訓練歌單，讓整個訓練節奏更有代入感。

個人化排程： 這次更新也同步帶來全新的「自訂計畫」功能，Fitness+ 不僅能讓使用者能依照習慣打造自己的運動流程，還能根據偏好自動建立個人化的訓練與冥想排程。

更多個人化功能：自訂排程、藝人特輯、戶外健走

此外，這次更新也同步帶來多樣化的內容，讓使用者能依照習慣打造自己的運動流程，保持新鮮感和動力：

焦點之星（Artist Spotlight）： 每次課程都會聚焦於一位全球知名歌手，全程採用該藝人的歌曲，包括：Taylor Swift、Beyoncé、BTS、Coldplay 等。

健走趣（Time to Walk）： 這項獲獎的音訊體驗鼓勵使用者多走路。使用者可以邊走邊聽全球最具影響力的人物分享他們的故事、照片和歌曲。最新一集邀請到 F1 車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）。

特集（Collections）： 從資料庫整理出的主題式課程組合，幫助使用者達成特定目標，例如跑出你的第一個 5K、90 年代舞曲、皮拉提斯核心訓練、赤腳訓練。

冥想： 提供 12 種不同冥想主題，包括「平靜心情」、「一夜好眠」和「聲浴」，協助用戶恢復能量並提升正念。

價格與上市資訊

在台灣推出時間：12 月 15 日

訂閱費用：Apple Fitness+ 採訂閱制，訂閱費為每個月 NT$150、或每一年 NT$1,190。

家庭共享：支援家庭共享，可與至多五位成員共用。

推出時間：12 月 15 日正式在台灣上線，並同步在香港、新加坡、智利、印度、荷蘭、瑞典、挪威、越南、菲律賓、波蘭，以及全球多個國家推出。

另外，蘋果也確認 Fitness+ 將於明年初在日本推出，並提供日文配音；而德文和西班牙文配音也將自 12 月 15 日起提供。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：Apple

