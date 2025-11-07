在家品嚐異國美食！馬鈴薯麵疙瘩

馬鈴薯麵疙瘩

今天要介紹的是馬鈴薯麵疙瘩(Gnocchi)吃起來的口感沒有麵疙瘩這麼Ｑ，又不像薯泥這麼鬆綿，算是介於兩者之間，我喜歡這個口感，嚐起來還有馬鈴薯的香味馬鈴薯麵疙瘩很適合搭配有醬汁的燉菜一起吃，像是『番茄白酒香草燉雞』，番茄醬汁帶點酸味，更襯出馬鈴薯的香甜

食材

馬鈴薯, 400g

中筋麵粉, 120

蛋, 1顆

橄欖油, 1小匙

鹽, 少許

料理步驟



步驟 1：將馬鈴薯洗淨、削皮、切大塊，放入滾水中煮軟，至叉子可以刺穿的程度(約10~15分鐘)，瀝乾水分後，壓成泥



步驟 2：鋼盆裡放薯泥、蛋液（先把蛋黃與蛋白拌勻）、一半的麵粉、橄欖油、鹽，用叉子拌勻後，再加上另一半麵粉拌勻



步驟 3：桌面撒上些許麵粉、雙手也拍上麵粉，取出鋼盆裡的麵團（可以分次取出），用雙手滾成長條狀後，再切成大小一樣的麵糰



步驟 4：將小麵糰像揉小湯圓那樣，滾成圓形





步驟 5：叉子沾麵粉後（防沾黏），將圓形麵糰壓扁，就完成啦（叉子壓出的紋路，能裹上更多美味精華，沾附更多醬汁）





步驟 6：萬一馬鈴薯不小心買太多，可以做成麵疙瘩噢，方便保存又好運用。當天要吃的，就直接用奶油下鍋煎香，至於其他的就用水煮，煮到麵疙瘩浮起來後，瀝乾水分，淋點橄欖油，放涼冷凍保存

