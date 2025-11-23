在家就能享受除毛體驗，正式登陸藥局通路
藥局實體通路上架，消費者可安心選購
專注於居家除毛領域的品牌 永業達（ErosKare） 宣布，其取得台灣衛福部核准、具備「第二級醫療器材」認證的依洛絲脈衝光除毛機，正式於 台安連鎖藥局 實體門市上架銷售。
第一波上架將於全台北中南部份門市同步鋪貨，進一步拓展通路版圖，將其專業與高品質的居家美容產品更直接便利地帶到消費者手中。讓更多重視安全、效果與合法性的消費者，能以更便捷的方式居家體驗專業脈衝光除毛。
醫療級認證 × 居家安全除毛新標準
ErosKare 依洛絲脈衝光除毛機以居家為核心設計理念，與專業醫療級規格，通過台灣衛福部核可的第二級醫療器材（衛部醫器製字第008666號）。
產品採用醫療等級 IPL（Intense Pulsed Light）脈衝光技術，搭載冰點舒緩功能，於除毛時同步降溫，有效減緩熱感與不適，提供溫和、低痛感的操作體驗。結合五段能量調控功能，可依不同部位與膚質進行個人化設定。適用腋下、手腳、比基尼線等多部位，讓使用者在家中安全完成專業級除毛體驗。不僅能提供長效除毛效果，更兼具合法與安全，是家用除毛的可靠選擇。
ErosKare：讓安全、合法成為居家美容的基礎
「ErosKare相信美麗應建立在安全與信任之上。通過嚴格的醫材認證與製程控管，確保每一台產品都能讓消費者安心使用。」
這次進駐台安藥局，是品牌拓展台灣市場的重要一步，讓消費者能在最熟悉與信任的藥局環境中，輕鬆取得醫療級居家除毛。
近年居家美容儀器市場快速成長，消費者對「合法性與安全性」的重視也顯著提升。ErosKare 依洛絲脈衝光除毛機是MIT 台灣製造，從製造到包裝於 QMS 認證醫材廠生產，提供穩定、安心且長效的除毛體驗，為居家美容建立全新安全標準。
關於 ErosKare（依洛絲）
ErosKare 為專注於「醫療級光學美容科技」的台灣品牌，產品涵蓋居家除毛與肌膚管理領域，秉持 安全、合法、有效 的品牌理念。
ErosKare 依洛絲脈衝光除毛機通過 衛福部第二級醫療器材核可，持續與醫療專家、藥局及通路夥伴合作，推動居家美容儀器的專業化、標準化與安全化，為消費者打造值得信賴的合法美容新選擇。
上架台安藥局，歡迎現場諮詢了解
目前 ErosKare 依洛絲脈衝光除毛機 預計於 11 月底在全台 13 家台安藥局門市正式上架。歡迎消費者親臨洽詢，了解更多產品資訊。
台安聯盟產品推薦專欄介紹
網址：https://eroskare.com.tw/
台安藥局上架門市一覽（共 13 家）
