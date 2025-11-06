在家度假計畫！時尚愜意的現代風Villa，與陽光和自然共伴！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 解構空間設計

坐落在綠野池畔，遠離了都市喧囂，設計師結合時尚大器的現代風，以「光」與「自然」為設計出發點，搭襯著柔和的米色調、俐落黑調，以及時髦冷冽的不鏽鋼材質，並穿插隱現的盎然綠意，不僅實現了屋主期待的度假氛圍感，更展現剛柔並濟的現代美學內涵。



室內以大面積落地窗增加採光，搭配開放式格局設計，使陽光能自由地穿梭於空間中，營造出清新明亮的生活氛圍。公領域納入客廳與餐廚，捨去制式的隔間界線，增加了空間視野的穿透感，並帶來愜意放鬆的生活氛圍。



客廳區坐擁遼闊的視野，以 L 型的大型沙發家具，賦予多元的功能型態，既能滿足家人的溫馨團聚，也能作為招待親友的舒適場域。設計師在電視牆加入水煙壁爐設計，更創造出置身國外般的休閒度假感。



開放式的廚房中島佇立於客廳旁，串起客餐廳的熱絡互動，設計師在廚房中島外部覆上優雅的大理石紋理，大幅提升餐飲空間的精緻質感。餐桌區選用可供 8 人以上一起用餐的長餐桌，描摹出溫馨歡快的居家聚會場景。



臥室區簡化了機能的比例，藉由簡約純粹的色彩使用，賦予舒適放鬆的睡眠環境，並在自然光和照明光線的蘊染下，轉化為豐富感性的光影層次。

設計師在餐桌上規劃出一方陽光天井，使日光由上而下自然地灑落，餐桌旁加入圓形鏤空設計，讓綠樹植栽能夠自然輕盈地在桌畔穿梭萌生，伴隨著午後美好的咖啡時光，洋溢著無比的幸福生活感受。

