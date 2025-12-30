在家性侵女按摩師判4年 男星睽違6年復出被酸回擊：有前科大多能回歸

在日韓裔男星新井浩文（本名朴慶培）因性侵遭判刑，睽違多年復出，掀起關注。（翻攝自youtube）

在日韓裔男星新井浩文（本名朴慶培）出道多年，曾經演過《銀魂》等多部電影、電視劇，但2018年因性侵入獄服刑，去年7月下旬悄悄出獄，暌違6年10個月回歸的他，昨（28日）在下北澤的劇院演出，引起不少罵聲，本人也做出回應了。

新井浩文暌違6年10個月回歸，本月28日在東京下北澤的劇場演出劇作家赤堀雅秋的獨腳戲作品《日本對我2》，開演前，他也在X發文歡迎觀眾找他索取簽名和合照，也坦言自己很緊張，不過此舉引發批評聲浪。

有前科在日本可以重新開始嗎？

對此，新井浩文今在「note」網站發出長文，提及活動上，有TBS電視台的記者拿著相機拍攝他，且態度很差，讓他覺得很不尊重兩位一般觀眾，表示理解媒體報導的需求，但認為還是要保持一定的禮儀，「我進入劇場的時候撞到頭，我想那應該也被拍下來了，你們就儘管拿去用無所謂。」

廣告 廣告

至於對於未來，新井浩文則坦言，不知道未來會如何，有工作就做，沒工作就不做。至於重新復出受到議論，他也直接表態，「那些說更生人要回演藝圈真是太天真的人，除了一部分的職業沒辦法幹之外，在日本，即便有前科，絕大多數的工作都還是能重新開始。」

在家性侵女按摩師判4年

回顧整起案件，新井浩文2018年涉嫌在家中性侵到府服務的女按摩師，二審遭判4年有期徒刑，並以300萬日圓（約62萬元台幣）與被害人和解，入獄服刑的他，去年7月下旬悄悄出獄。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

曹西平恐「比照無名屍收埋」 家屬無回應！乾兒子悲慟首發聲：懇請家屬授權

約女網友回家約會「反被下藥迷劫」 20多歲正妹被逮！拘捕照火辣身材反成焦點

昔30張無碼寫真外流！童顏巨乳攝影師6年後回來了 網看傻：越來越犯規