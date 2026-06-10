在家沖泡精品咖啡像滑手機一樣簡單！只要一按一滑一分鐘？

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記者李鴻典／台北報導

每天一杯咖啡已是許多人的日常，想要半自動的風味，卻不想花時間練技巧；想要膠囊的便利，卻不願妥協新鮮度；想要全自動的省力，又希望保有沖煮咖啡的樂趣？

飛利浦Baristina寬度僅18公分。（圖／品牌業者提供）

看準消費者對居家咖啡風味與生活質感期待持續提升的趨勢，飛利浦推出全新「Baristina一滑極萃義式咖啡機」，主打比半自動更簡單、比膠囊更新鮮、比全自動更有趣的全新咖啡體驗，以突破性的「一按、一滑、一分鐘」極簡直覺三步驟，從研磨、佈粉、壓粉到萃取一氣呵成，將繁複義式咖啡工序化繁為簡，不用複雜設備、專業技巧，在家也能享受現磨現煮的新鮮咖啡風味。

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飛利浦Baristina一滑極萃義式咖啡機。（圖／品牌業者提供）

飛利浦Baristina一滑極萃義式咖啡機機身寬度僅18公分，可輕鬆融入廚房、餐桌，甚至個人辦公空間；低聲運轉設計也讓早晨咖啡時光更讓人感到愜意。此外，首創「粉餅彈出設計」，只需按下一鍵彈粉按鈕，即可將乾燥咖啡粉渣俐落彈出，告別使用半自動咖啡機敲粉的繁瑣與狼狽。

「粉餅彈出設計」，一鍵即可將乾燥咖啡粉渣俐落彈出。（圖／品牌業者提供）

搭配「沖煮器與粉杯一體成型」設計，減少日常拆洗負擔，沖煮後僅需沖洗把手或以布擦拭，即可輕鬆完成清潔。「飛利浦Baristina滑極萃義式咖啡機」於6/19起開賣，慶新品上市，同步推出限定購機活動，購買「飛利浦Baristina一滑極萃義式咖啡機」，可獲得限量禮盒乙組，數量有限，送完為止。

沖煮後僅需沖洗把手或以布擦拭，即可完成清潔。（圖／品牌業者提供）

在現代都會的快節奏中，一杯好咖啡不僅是喚醒晨間的儀式，更是不可或缺的生活日常。今年三月，Nespresso 宣佈由全球流行天后與時尚指標杜娃·黎波（Dua Lipa）擔任全新全球品牌大使，希望以其大膽無畏、風格多變且深具啟發性的個人魅力，邀請所有咖啡愛好者一起在每一杯咖啡中，探索屬於自己的無限可能。

Nespresso宣佈於歐美市場熱賣的Vertuo UP膠囊咖啡機將於7月1日正式登台。（圖／品牌業者提供）

延續對高品質咖啡無畏創新的精神，Nespresso宣佈今年4月在歐美市場一上市即熱賣的Vertuo UP 膠囊咖啡機將於7月1日於台灣正式開賣，新機結合時尚纖薄外型與全新智慧科技，提供醇萃黑、靜謐灰、晨露白三款時尚百搭色（建議售價9,900元），並自6月17日起於momo購物網獨家開放超早鳥預購價只需7,400元。

Vertuo UP膠囊咖啡機提供晨露白、靜謐灰、醇萃黑三款時尚百搭色。（圖／品牌業者提供）

當咖啡香遇上書香，閱讀日常更有味道。新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFE首度攜手電子書平台 Readmoo 讀墨電子書，推出期間限定「咖啡配書香」合作活動。6月10日至7月10日活動期間，於CAMA CAFE門市購買熱飲皆可獲得限量聯名杯套，可掃描杯套上專屬 QR Code，即可免費暢讀上百種人氣雜誌30天。活動期間加入Readmoo讀墨電子書會員，並輸入CAMA CAFE專屬優惠碼「CAMAnew50」，就能享有新會員購書折抵50元優惠。

CAMA CAFE攜手Readmoo讀墨，掃碼免費暢讀30天再抽電子書閱讀器。（圖／品牌業者提供）

CAMA CAFE同步推出會員限定抽獎活動。自6月17日至6月30日，於全台CAMA CAFE門市購買全新上市的旗艦級手沖精品咖啡「非洲微醺酒香」，即可獲得抽獎資格，有機會抽中7吋 mooInk Nana 彩色電子書閱讀器（市價9,999元，共1台）或6吋mooInk Chill 彩色電子書閱讀器（市價8,999元，共4台）。

星巴克以「TEAM STARBUCKS」為概念推出「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」。（圖／品牌業者提供）

今夏最萌足球員登場！隨著足球熱潮席捲全球，從好友相約觀賽、社群熱烈討論到各式應援活動，足球已成為今夏最受矚目的話題之一。星巴克以「TEAM STARBUCKS」為概念，於6月11日推出「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」、雲朵泡泡美式咖啡系列及限量足球主題貼紙活動。

6月12日起，購買兩杯大杯（含）以上全飲品，即可獲得限量「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」乙份。（圖／品牌業者提供）

化身今夏最萌應援員的 Bearista 小熊，換上足球造型躍上玻璃TOGO冷水杯，透明杯身結合立體公仔設計，讓陪伴顧客日常生活的 Bearista 小熊充滿活力現身，無論搭配咖啡、星冰樂或沁涼飲品，都能展現不同風格與趣味。隨著飲品色彩變化，小熊彷彿置身球場之中，成為兼具收藏價值與拍照魅力的話題單品，預計掀起今夏新一波社群曬杯熱潮。

手搖控準備衝！免費喝、買一送一、保冷袋免費送一次登場！ 人氣茶飲品牌「UG 樂己」六月迎來雙重好消息，不僅於桃園龍潭推出全台首間全新型態 Lite 店，更首度進駐花蓮，開出品牌花東首店。從西部到東部同步拓點，讓更多消費者都能喝到 UG 招牌的綠意花香風味。

桃園龍潭門市：Lite就送！全台首間「Lite店」登場！首三日百杯桂花輕烏龍免費喝。（圖／品牌業者提供）

其中最受矚目的，莫過於首次亮相的 Lite 店型。以「精緻、輕量、高效率」為核心概念，透過更俐落的空間規劃與設備配置，打造更貼近日常生活的新型態茶飲門市。雖然空間更精巧，但依舊保有 UG 高品質茶香，讓每一杯都維持穩定品質與細膩風味。

花蓮中山門市：花東首店開幕！招牌純茶限時買一送一。（圖／品牌業者提供）

長期以清爽口感與多元水果風味建立市場辨識度，帶來青春、日常、親切且富有夏日感的品牌形象，健酪乳酸飲料今夏再次發揮水果系專家的魅力，推出「健酪乳酸飲料—蜜桃、葡萄雪酪風味」新品。每瓶容量580ml，建議售價30元，目前已於各大通路陸續上架中（優惠資訊依各大通路公告為準），葡萄雪酪風味5/27起於統一超商（7-ELEVEN）季節限定販售。

健酪乳酸飲料推出「蜜桃、葡萄雪酪風味」。（圖／品牌業者提供）

隨著四年一度的世界盃足球賽熱潮再次席捲全球，精補品牌老協珍推出多種限時優惠活動。老協珍也將自6月22日起推出「品牌夏日慶」，攜手三麗鷗推出超萌的烤焦 Hello Kitty 撞色冰壩杯迎接炎夏到來。活動期間於官網、門市或 momo 購物網消費滿3,888元，或於全聯、量販通路及康是美購買 28入熬雞精，即可獲贈這款人氣聯名冰壩杯，數量有限，送完為止。

聯名烤焦Hello Kitty撞色冰壩杯消暑登場。（圖／品牌業者提供）

此外，6月8日清晨菲律賓南部外海發生芮氏規7.8級強烈地震，造成當地建築受損、災後安置需求浮現。全家透過「全家愛心大平台」公益平台力量，攜手基督教芥菜種會啟動菲律賓強震緊急救災募款（衛部救字第1141364452號）。即日起至6月30日，民眾可透過全家APP手機捐款及全台店舖FamiPort捐款響應，期間募得之款項將由基督教芥菜種會統籌，專款專用於菲律賓當地的緊急生活物資發放、災後安置協助與兒童心理支持照顧。欲索取捐款收據民眾，只需於全家操作捐款流程時，勾選捐款收據，將由公益團體於捐款結束後寄發收據。有任何捐款問題可電洽基督教芥菜種會（02-7705-9292）。

全家透過「全家愛心大平台」，即日起攜手基督教芥菜種會啟動菲律賓強震緊急救災募款。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台結合OPENPOINT APP線上捐款和ibon便利生活站公益募款，6月10日起至6月30日止攜手基督教芥菜種會合作，啟動為期21天的「菲律賓7.8強震救援行動」，將協助提供當地的緊急救援、生活照顧與災後重建。

7-ELEVEN結合「把愛找回來」公益募款攜手基督教芥菜種會發起菲律賓7.8強震救援行動。（圖／品牌業者提供）

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