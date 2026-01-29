在家當農夫！好巿多蕈菇組合包開賣 網友實測長超快

好市多販售商品五花八門，近日有網友分享，在賣場看到「蕈菇種植包」，一組售價235元，很好奇真的會長出菇類嗎？貼文引發討論，不少買過的民眾大推，表示不僅會長，而且長得很快，養菇菇的過程相當療癒，還有人曬出「長好長滿」的豐收照。

一名網友近日在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文分享，逛好市多發現架上販售蕈菇種植包，一組235元，價格相當親民，讓他忍不住好奇「真的會有人買嗎？」也詢問是否有人實際購買過，能否分享種植成果。

廣告 廣告

貼文引起網友討論，不少曾購買的民眾大力推薦，「之前買過，可以收成3到4次，每次長出來的菇都很大朵」、「莫名療癒，很好養，而且長很快」、「很好玩，可以一直摘，大半年都還有收穫，蠻划算的」、「大概種3到7天就能看到成果」、「不只會長，而且長得很快，菇菇真是一眠大一吋，每天下班回家都感覺肉眼可見地長大」。

不過，也有網友持不同看法，表示自己曾購買過一次，但只收成一輪後就再也沒有長出新的菇類，不太確定是不是自己不太會種香菇。

另有網友PO出實際種植成果照，指一箱售價235元的蕈菇種植包，內含3種不同菇類的太空包，分別為秀珍菇、珊瑚菇與藍寶石菇。從照片中可見，中間的藍寶石菇生長相當茂密，且每一朵都相當粗壯；右側的秀珍菇更是長勢驚人，太空包頂部幾乎被菇體塞滿，成果相當豐碩。

更多中時新聞網報導

陳昱廷漁港拍戲體感0度 暖暖包無處藏

天冷鬧心悸 2指標揪心律不整

霍諾德誇台北漂亮城市