在家癲癇發作被判死...英婦躺停屍間2hrs竟發現「還活著」

英國一名54歲婦女奧莉芙·馬丁（Olive Martin）在家中癲癇發作後被誤判死亡，隨後被送往停屍間，儘管停屍間工作人員發現她仍有生命跡象，但最終因腦損傷不治。家屬質疑警消與醫護失職導致錯失搶救時機，相關驗屍法庭於當地時間2日召開調查聽證會。

馬丁在家癲癇發作被判死，送停屍間竟還有生命跡象。（示意圖／pixabay）

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2023年10月13日，警方、醫護人員及家屬抵達馬丁的住處，當時她已經癲癇發作。然而這名婦人並未被送往急診室接受治療，而是被直接轉送至達靈頓醫院（Darlington Hospital）停屍間，停屍間工作人員竟發現她仍然活著。

負責此案的驗屍官傑瑞米·齊柏費德（Jeremy Chipperfield）在法庭上證實，馬丁最終死因為腦損傷，「不過死亡時間稍微延後了」。代表馬丁家屬的律師湯姆·巴克萊·森普爾（Tom Barclay Semple）則指出，有長達兩小時的時間她「完全沒有接受任何治療」，並質疑如果她當時被直接送往醫院而非停屍間，結果是否會有所不同。驗屍官告訴法庭，他不知道馬丁在家中被發現時已經缺氧多久。

巴克萊·森普爾回應表示，「我們知道奧莉芙在廚房被發現時，她已經把吐司放進烤麵包機。那天她原本預計要去上班。如果那就是她癲癇發作的時間點，我們可以從中推斷」。他補充說，也可以從當天的時間點和她的體溫反推回去。

代表東北救護服務（North East Ambulance Service）的詹姆斯·唐納利（James Donnelly）告訴法庭，馬丁「在停屍間被觀察到有一些生命跡象」。而代表達勒姆警察局（Durham Constabulary）出席驗屍法庭的約翰·格雷（John Gray）則告訴法庭，現場有證據顯示馬丁仍存在「腦功能」，「對刺激有反應，無論是語言或握力方面」。

東北救護服務醫護主任安德魯·霍奇（Andrew Hodge）先前表示，「我們一得知此事件,立即展開調查並聯繫患者家屬。我們對此事給他們帶來的痛苦深感抱歉。我們正在對此事件進行全面審查，現階段無法進一步評論。相關同仁正在接受適當的支持」。

