在家開趴必吃！必勝客海陸王者回歸、德國豬腳拼盤端上桌，肯德基KITKAT流心蛋撻開吃

年末超多派對，這時怎麼少得了美食、甜點？必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」強勢回歸，更首度端出「德國豬腳海陸盛宴拼盤」，而肯德基則是攜手KITKAT®共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，成為聖誕跨年在家聚會的亮點！

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」回來了！極致厚切牛排搭配炙燒大蝦，卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片與紐西蘭莫札瑞拉起司三款起司與法式多蜜醬堆疊出濃郁層次。若想更有儀式感，還能加價升級「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，四種天然起司與義大利松露打造奢華雪白火山，讓比薩、炸物一沾就升級成冬季限定豪華美味。

今年必勝客也首度推出「德國豬腳海陸盛宴拼盤」，以正宗德式香料醃漬的豬腳，外皮酥脆、肉質軟嫩，一口咬下充滿膠質與香氣，幸福感爆棚！拼盤還含黃金和風鱈魚塊、薯金幣、BBQ 烤雞，在家就能享受西餐廳般的海陸盛宴。

聖誕跨年期間，必勝客同步推出多款超值套餐，包括「聖誕跨年大套餐」、「拼盤樂享餐」、「黑鑽松露火山餐」等組合，讓你用划算價格一次擁有比薩、副食、飲料。

不只多人聚餐，一個人也能享受奢華感。這次同步推出「嫩牛大蝦個人比薩」與「嫩牛大蝦起司燉飯」，讓忙碌上班族與宅家族輕鬆享受海陸大餐。其中燉飯以嫩牛、大蝦、濃郁白醬與莫札瑞拉起司調製而成，再淋上特製鹽之花多蜜醬，份量扎實、香濃滿足。

另外，甜點部分則是有肯德基和KITKAT®共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，將肯德基經典的蛋撻與KITKAT®招牌的威化巧克力完美融合，一口咬下去感受到酥脆、滑順、流心，三種層次在口中交織成節奏分明的可可三重奏。

