在家附近摘「野生菌菇」！5村民吃完上吐下瀉 釀3死2傷

貴州5位村民誤食毒菇，其中3人不治身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸貴州近日發生一起集體中毒事件，有5位村民吃下自行採摘、外型像金針菇的野生菌後，出現嚴重嘔吐、腹瀉症狀，經過送醫治療後，其中3人不幸身亡，1人仍在住院但脫離險境，另1人則因症狀輕微已先出院。

綜合陸媒報導，事件發生於16日，地點位在貴州省畢節市七星關區亮巖鎮太極村，親屬張先生表示，他的堂哥當天中午在附近摘了野生菌並烹製食用，邀請堂哥的母親、姪子，還有堂哥雇用的兩名工人一起吃，食用後並沒任何異常，於是晚餐又吃了一次，沒想到當天深夜，幾人開始嘔吐、拉肚子，隔天也未見改善，才趕緊送醫。

廣告 廣告

張先生說到，堂哥出現上吐下瀉、肚子痛、發熱等症狀，中毒後3天不治身亡，堂哥的母親也在隔日逝世，其中一名工人則是在5天後死亡，目前姪子已脫離險境，另一名工人因食用的量不多，症狀輕微，已先出院。

報導指出，專家依照親屬提供的照片推斷，幾人誤食用的野生菌，應該是「條蓋盔孢傘菌」（又稱紋緣盔孢傘），含有強烈毒性成分「鵝膏毒肽」，中毒後會出現上吐下瀉，甚至可能引發急性肝腎衰竭。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」