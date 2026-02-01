在家DIY「網紅美食」 4人吃完後「手變藍色」還上吐下瀉

女子在家自製網紅美食，吃完後雙手變成藍色。圖／翻攝潮新聞

中國成都一名張姓女子，在家裡煮了一大鍋中國的網紅美食「牛癟火鍋」，一家四口吃得相當開心。沒想到吃完沒多久，張女就發現雙手變成藍色，家人們也開始上吐下瀉，嚴重到搶廁所，而且頭暈的狀況都很明顯。張女一家人趕緊就醫，好在經過治療，四人都沒有生命危險。

綜合中國媒體報導，張女在煮牛癟火鍋時，順手加了一把摘採來的野菜，這把野菜下鍋之後，整鍋湯的顏色迅速變黑，可是一家人並未警覺，照常食用，最終導致了這次的集體食物中毒。

牛癟火鍋是貴州的特色美食，以其獨特的製作工藝和風味受到饕客喜愛，甚至被稱為「東方奶酪火鍋」，但正宗的製作有嚴格標準，需取用健康牛胃中未完全消化的草汁，經過反覆過濾、並高溫熬煮15分鐘以上，再搭配其他食材一起烹煮。

但張女的DIY過程一開始就有問題，她購買的牛癟來源不明，還擅自添加不知名野菜，更忽視了湯底變黑這麼明顯的危險訊息，一家人可見都不重視食品安全。

而張女一家人中毒之後雙手發藍，在醫學上被稱為「紫紺」，是血液攜氧能力下降的典型表現。報導指出，醫師認為問題很可能出在那把來歷不明的野菜上，野菜可能含有過量的亞硝酸鹽，或本身就有毒性，也可能與牛癟成分發生化學反應生成新毒素。

醫師提醒，許多人都喜歡自製網紅美食，但專業製作和家庭DIY之間的差距很大，每一次盲目嘗試，都等於以健康為籌碼的冒險。



