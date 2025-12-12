在山海之間，看見孩子的笑容—扶輪打造鼻頭國小無線導覽智慧學習環境
在新北市瑞芳區的鼻頭角，有一所依山傍海、僅十三位學生的小學—鼻頭國小。這裡的孩子每天與海風同行、與群山為伴，自然環境是他們最珍貴的教室。然而，偏鄉教育最常面臨的挑戰，就是「被看見的機會太少」；資源有限、科技設備不足，往往讓孩子的學習無法跟上世界前進的速度。
正因如此，瑞芳扶輪社秉持著3490地區總監張煥章(Archi)團結行善的精神，發起了「鼻頭國小無線導覽設備購置計畫」，並由基隆分區其他八個扶輪社、新北光耀扶輪社共同響應，更獲得瑞芳社的金蘭社—花蓮菁英社一同支持。這是一場跨社協力的善舉，更是將扶輪七大焦點領域中的「基礎教育與識字」、「母親與兒童健康」具體落實在偏鄉土地上的行動。
扶輪的行動：把世界帶到孩子眼前
鼻頭國小長期推動山林原野課程、步道生態導覽、海洋探索、東北角小鐵人等特色戶外教育，但教師在戶外講解時常因海風強勁、步道蜿蜒而無法讓所有孩子同步聽見；也因設備老舊，使得課程深度難以完全展開。
扶輪捐贈的「無線導覽系統」大幅改善了這些現場困境：
學生分散觀察時，也能清楚接收教師講解。
教師不用再用力喊話，能更安全地引導活動。
生態、地質、文化解說更完整、更具深度。
跨校合作課程變得更順暢，也更具教育品質。
這套設備，不只是一組機器，而是為偏鄉孩子搭起與世界連結的橋樑。
鼻頭國小學生向在場扶輪社友導覽附近的自然環境
偏鄉不該被忽略：十三位孩子的笑容最值得被在乎
鼻頭國小僅有十三位學生，但他們的眼神裡有著對大自然、對知識的強烈好奇。活動當天，我們陪著孩子走在鼻頭角步道上，看著他們戴上耳機、跟著老師的講解探索校園周邊及鄰近山區的自然生態與地質景觀。
孩子們的笑容，是最直接的回饋。
在現場深刻感受到：偏鄉之所以需要扶輪的力量，不是因為規模，而是因為價值。孩子的教育不能因為地理位置而被打折；教育的機會，也不能因為資源不足而被限制。正如扶輪的精神—我們服務的是人，不是數字。
跨社協力：在地社團攜手，讓善意循環擴大
本次公益計畫各社踴躍參與，瑞芳扶輪社袁修維社長(Kenny)、基隆扶輪社林冠安社長(Andy)、基隆南區扶輪社鄭勝文社長(Wen)、基隆東區扶輪社許翔迪社長(Henry)、基隆東南扶輪社胡亮良社長(Art)、基隆西北扶輪社洪啟峰社長(Air)、基隆中區扶輪社黃春輝社長(Ethan)、新北北海岸扶輪社劉麗雪社長(Angela)、基隆永昌扶輪社林純平社長(Champion)、新北光耀扶輪社劉雪玉社長(Judy Liu)、花蓮菁英扶輪社彭威淦社長(Willy)，均親臨鼻頭國小表達支持。
地方力量的串聯，讓這份支持更具深度、更具延展性。這不只是一筆設備捐贈，更是一場「看見偏鄉、理解偏鄉、支持偏鄉」的公益行動。未來，我們也會持續陪伴鼻頭國小，協助跨校課程、戶外學習、文化走讀等教育計畫，讓孩子在家鄉就能看見世界。
國際扶輪3490地區羅浚晅秘書長表示：孩子的笑容，就是最好的答案。
活動結束後，孩子們站在海風輕拂的操場上，靦腆卻真誠地向我們點頭微笑。當他們聽到扶輪叔叔、阿姨們的鼓勵與稱讚時，那份開心與自信，悄悄從眼底亮了起來—彷彿一束光，點亮了他們的學習世界。那是最純粹、最真誠的回應：「原來我也做得到。」
在偏鄉長大的孩子，常常缺乏被看見的機會；但只要有人願意陪伴、願意肯定，他們便能勇敢往前走一步。正因如此，扶輪先進們給予的每一句鼓勵、每一聲肯定，都能成為孩子心中一顆安靜卻堅定的種子。
那一刻，我深深感受到：扶輪的公益不是讓孩子感謝我們，而是讓他們看見自己的力量。
讓愛流向最需要的地方
扶輪七大焦點領域提醒我們：基礎教育與識字、母親與兒童健康，是社會最重要的投資。瑞芳扶輪社與所有參與的扶輪社，用行動證明：偏鄉不該被遺忘；每一位孩子，都值得被世界溫柔對待。讓我們持續攜手，把資源帶進偏鄉，把希望放在孩子心中。
這，就是扶輪的力量；這，也是我們共同的使命。
