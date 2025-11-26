在川習對話後拋出國防特別預算？賴清德：沒有關聯，已經籌備多時

記者盧素梅／台北報導

賴清德今（26）日投書《華盛頓郵報》宣布台灣政府將提出400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，由於剛好在美國總統川普（Donald Trump）跟中國國家習近平的通話在川習通話後，是否有所關聯？對此，賴清德表示，這個已經籌備多時，所以才有辦法以特別預算的方式來編列，跟最近川普與習近平的對話沒有關係。

賴清德今天投書美媒《華盛頓郵報》，宣布台灣將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。賴清德並在上午舉行「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並舉行記者會並親自主持，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、顧立雄、經濟部長龔明鑫皆出席。

賴清德接受媒體提問時，有媒體詢問，川普上任後的台美關係？賴清德表示，川普的亞洲行之前有強調，「台灣就是台灣，川普總統個人也尊敬台灣」，短短兩句話道盡一切，台灣跟美國關係堅若磐石。



賴清德並表示，台美經貿合作上更有非常大的合作潛力，希望藉由這次對等關稅談判，平衡台美貿易逆差，也是希望深化台美貿易合作，自從川普第二次上任以來，台灣跟美國各項合作沒有中斷或停止跟減少，而是持續加強，後續台美關係有信心，有益於台美兩國共同利益跟區域的整體利益都有幫助。

外媒提問，提出行動方案剛好在川習通話後，並且如何看待明年4月可能發生的川習會？賴清德回應，他開宗明義就已經強調，編列國防特別預算是基於保護台灣安全、社會安定，讓人民可以持續享有民主自由的生活方式，也希望能夠跟友盟國家維護區域的和平穩定。他說，這個已經籌備多時，所以才有辦法以特別預算的方式來編列，跟最近川普與習近平的對話沒有關係。

